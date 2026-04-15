El grupo Mambisa presenta un viaje sonoro en la Fundación CajaCanarias con un concierto lleno de sorpresas y nuevas canciones

Una experiencia intensa donde la emoción, la raíz cultural y la fuerza escénica se entrelazan para ofrecer al público algo difícil de encasillar, y también de olvidar. Eso es lo que prometen ofrecer las integrantes del grupo Mambisa, que este viernes 17 de abril regresan a Santa Cruz de Tenerife para actuar en el Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias, a partir de las 20:00 horas, dentro de la tercera edición del ciclo cultural Primavera en la Fundación 2026. La agrupación propone un viaje sonoro que conecta la tradición canaria con influencias afrocubanas y guiños al flamenco, todo ello desde un lenguaje contemporáneo y profundamente comunicativo. El resultado es una propuesta artística que no solo se escucha, sino que también se siente, puesto que la energía que desprende este grupo canario sobre el escenario es uno de sus rasgos más distintivos.

La formación subirá al escenario acompañada en esta ocasión por la cantante Nicolasa Delgado –referente del folclore tradicional canario y cuya voz remite al purismo de las raíces– y el percusionista Carlos Montesinos –heredero de una sólida tradición formativa vinculada a grandes maestros de la percusión–. Ambos constituyen unos invitados especiales para este espectáculo en el que la agrupación combinará temas de su primer álbum, también llamado Mambisa, con composiciones nuevas, que mantienen la misma línea de su identidad sonora, basada en la fuerza de los tambores, las voces femeninas y la fusión de ritmos de origen canario, afrocubano y también flamenco.

Reinterpretación

Bajo la dirección de la percusionista Sissi del Castillo, Mambisa se distingue por su capacidad de reinterpretar la tradición desde una mirada contemporánea, característica que ha consolidado a la formación como una de las propuestas más singulares del panorama cultural canario actual. La formación está compuesta por la propia Del Castillo, así como por Tairé Monzón, Beatriz Barroso, Yanira Hernández, Marisela Acosta y Rubi Alemán, en la percusión. Las cantantes Luisa Machado y Yuliet Abreu interpretan el repertorio de raíz, mientras Estela del Moral desarrolla la parte coreográfica, centrada en el flamenco y el baile contemporáneo.

Pero si algo caracteriza a esta formación es el poder de las letras de sus canciones. Cada tema encierra un mensaje y, mientras algunos invitan a la reflexión, otros abordan cuestiones medioambientales o denuncian la violencia machista, aunque también hay espacio para homenajes a los mayores y a la cultura popular canaria. Todas las composiciones son propias, un aspecto que refuerza la identidad del grupo y su compromiso con la creación auténtica.

Nuevos temas

La cantante Luisa Machado adelante que el concierto en la capital tinerfeña incluirá además varias sorpresas, como la presentación de nuevas canciones, una de ellas se inspira en el sorondongo, con una letra amable que evoca, de forma metafórica, la relación entre generaciones. Otra adopta la estructura de la décima cubana, reinterpretada con arreglos originales y un enfoque contemporáneo. En ambos casos, la esencia tradicional sirve como punto de partida para una evolución musical propia.

Formada por doce mujeres – y con Alberto Méndez, Naranja, en el bajo y la mesa de sonido–, Mambisa destaca indudablemente por su carácter colectivo y por eso el grupo funciona como un espacio de creación compartida donde cada integrante aporta su identidad artística. Las canciones nacen a menudo de una idea inicial que, tras pasar por el filtro del conjunto, adquiere una dimensión más compleja y rica. Así, el proceso creativo se nutre de perfiles muy diversos que confluyen en un proyecto común.

Complicidad

Pero la suma de talentos no solo se traduce en una riqueza sonora, sino también en un potente componente visual ya que, sobre el escenario, Mambisa proyecta complicidad, armonía y una alegría contagiosa que no pasa desapercibida.

Uno de los elementos más singulares del grupo es su composición generacional puesto que tres generaciones de mujeres conviven en un mismo proyecto. Esta diversidad aporta una perspectiva amplia, donde tradición y modernidad dialogan de forma natural. Pero en todo ello, la mujer adquiere el mayor de los protagonismos. No en vano, Mambisa es «mujer y tambor en uno», explica Sissi del Castillo, quien hace referencia así a la mayor de las tumbadoras, un tambor grave que en la tradición cubana se denomina hembra y que está asociado simbólicamente a las caderas, las curvas y la fertilidad.

La Rioja

El regreso del grupo a la capital llega en un momento de crecimiento. Tras una gira reciente por La Rioja, donde lograron llenar aforos y sorprender al público peninsular, el grupo reconoce haber salido reforzado. «No se trata de un proyecto concebido como producto comercial, sino de una necesidad artística», explica Luis Machado. A pesar de las dificultades logísticas que implica coordinar a un grupo tan numeroso –sus integrantes compaginan la música con otras profesiones–, Mambisa continúa ampliando horizontes y además de próximas actuaciones en diferentes puntos de Canarias, preparan su segundo disco.