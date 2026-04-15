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Canarias supera los 140.900 trabajadores extranjeros afiliados tras crecer un 5,3% en un año

La cifra de cotizantes foráneos en las islas subió también un 0,4% en marzo, hasta alcanzar los 140.956 trabajadores

Varios camareros atienden las mesas en una terraza de Canarias.

Varios camareros atienden las mesas en una terraza de Canarias. / Andrés Cruz

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en Canarias volvió a crecer en marzo y alcanzó los 140.956 cotizantes, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cifra supone un aumento del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior y un repunte del 0,4% en comparación con febrero, lo que confirma la tendencia al alza del empleo foráneo en el archipiélago.

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros también marcó un nuevo máximo histórico en marzo, con 3.151.563 ocupados, tras sumar 74.722 cotizantes en un solo mes, un 2,4% más que en febrero.

En España representan el 14,4% del total de afiliados

En el conjunto del país, este colectivo representa ya el 14,4% del total de afiliados a la Seguridad Social. En el último año, el número de cotizantes extranjeros ha crecido en 230.358 personas, un 7,9% más.

El Ministerio destaca además que, desde marzo de 2022, los afiliados extranjeros han aumentado en más de 852.000 ocupados. Según sus datos, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

En términos desestacionalizados, marzo cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 más que un año antes.

Noticias relacionadas y más

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado la importancia de este colectivo para el mercado laboral. Según ha señalado, los trabajadores de otros países sostienen sectores clave como la hostelería, donde uno de cada tres empleados es extranjero, y además impulsan el autoempleo, con más de medio millón de autónomos foráneos.

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