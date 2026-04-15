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Canarias plantea una cuota adicional para la captura fortuita de atún rojo

También busca una mayor flexibilidad en su gestión

Captura de un atún rojo en Canarias, archivo.

Captura de un atún rojo en Canarias, archivo. / Raquel Acosta

EFE

Santa Cruz de Tenerife

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, ha pedido este miércoles al Gobierno de España una cuota adicional para la captura fortuita de atún rojo y mayor flexibilidad en su gestión.

Eduardo García, y el director general de Pesca, Esteban Reyes Hernández, han mantenido una serie de reuniones con la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Artime, y el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera, junto a una amplia representación del sector pesquero, entre la que se encuentran las tres federaciones de cofradías de pescadores de Canarias, así como organizaciones de productores.

En esta reunión el viceconsejero ha reiterado "la necesidad de ofrecer una especial consideración a la pesquería de atún rojo en Canarias, mediante la asignación de cuota adicional para captura fortuita de atún rojo y el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad que permita el traspaso interanual de la cuota de esta especie de túnido que no sea consumida por la flota canaria".

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Entre otros temas de interés para el sector pesquero de las islas se ha abordado la orientación del próximo marco financiero de la UE en atención a la pesca de las regiones ultraperiféricas, el relevo generacional en el sector, los planes de gestión de nasas, la disponibilidad de capacidad pesquera en atención a la flota artesanal canaria, así como la inminente modificación del Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.

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