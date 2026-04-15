Más de 100 estudiantes de la ULL salen a la calle en Candelaria para detectar los principales riesgos de salud

Candelaria se ha convertido en el segundo municipio de Tenerife en participar en una iniciativa impulsada por la Universidad de La Laguna (ULL) y el Cabildo de Tenerife para conocer mejor los hábitos de salud de la población y diseñar políticas de prevención más eficaces.

Más de un centenar de estudiantes del Grado de Trabajo Social de la ULL se distribuyeron este martes por distintos puntos del municipio para recoger información directa de la ciudadanía sobre hábitos saludables, bienestar emocional y factores de riesgo.

La acción forma parte del Proyecto FARO, una iniciativa promovida por el Cabildo de Tenerife en colaboración con la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General, y el Servicio Canario de la Salud. El programa se desarrolla en nueve municipios de la isla con el objetivo de prevenir adicciones, problemas de salud mental y reforzar la educación afectivo-sexual.

Trabajo de campo para mejorar la prevención

El consejero delegado de Educación para la Prevención, Juan Acosta, destacó que conocer de primera mano la realidad de cada municipio resulta clave para adaptar mejor las estrategias del proyecto. Según explicó, la participación del alumnado universitario, supervisado por un equipo investigador, permitirá obtener datos actualizados y útiles para que tanto el Cabildo como los ayuntamientos puedan tomar decisiones más eficaces en materia de prevención y promoción de la salud.

Tras su paso por Santa Úrsula, el proyecto llega ahora a Candelaria y continuará en los próximos meses en San Miguel de Abona, Arafo, Fasnia, Garachico, Los Silos, Tegueste y Buenavista del Norte.

En estas localidades también participarán estudiantes de distintas facultades de la ULL, que realizarán entre 300 y 600 encuestas por municipio para elaborar un diagnóstico ajustado a la realidad de cada territorio.

Encuestas, buzones y termómetro social

Durante la jornada en Candelaria, los universitarios llevaron a cabo trabajo de campo mediante encuestas, buzones y un termómetro social para recoger la percepción de la ciudadanía. La información servirá para detectar necesidades, identificar riesgos y planificar futuras acciones preventivas adaptadas a cada municipio.

La iniciativa se enmarca además en el Proyecto de Innovación y Transferencia Educativa (PITE) de la Universidad de La Laguna, centrado en la prevención de la salud en Tenerife a través del aprendizaje-servicio, la innovación social y la transferencia de conocimiento.

Un proyecto en nueve municipios de Tenerife

Desde el Cabildo destacan que el Proyecto FARO trabaja con un equipo multidisciplinar y desarrolla intervenciones preventivas dirigidas a alumnado de Primaria y Secundaria, familias, profesorado y personas mayores, con el foco puesto en problemas como la ansiedad, la depresión, las adicciones y las enfermedades vinculadas a estilos de vida poco saludables.

El objetivo final es crear una red de diagnóstico colaborativo en la isla que permita impulsar acciones locales basadas en datos reales y reforzar el papel de la universidad y de las instituciones en la mejora del bienestar social.