Agricultura
El tomate canario inicia el proceso para tener un sello de calidad europeo
El BOE publica la resolución para el procedimiento de alegaciones tras la petición de los exportadores hortofrutícolas
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ha iniciado el procedimiento nacional de oposición para la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Tomate Canario tras presentar una solicitud de registro por parte de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). La resolución, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, el Gobierno central debe llevar a cabo un procedimiento nacional de alegaciones que garantice la publicación de la solicitud, para lo que debe establecer un plazo mínimo de un mes con el fin de que cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo pueda formular oposición.
En este caso, según la resolución, el plazo para poder presentar alegaciones será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la misma. Asimismo indica que los textos correspondientes al documento único y al pliego de condiciones de la IGP Tomate Canario pueden consultarse en las direcciones electrónicas facilitadas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
Por último, matiza que contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso de reposición ante el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en el plazo de un mes.
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