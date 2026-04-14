El sello tinerfeño Editorial B de papel lanza su primer libro, 'El monstruo cobarde'

Editorial B de papel, puesto en marcha por la librería El Barco de Papel de El Sauzal, lanza su primer libro. El monstruo cobarde es la primera publicación de este sello que aparece en el panorama canario para ofrecer arraigo, cercanía y compromiso con el talento local. Diego G. Reinfeld y su hermano David son los autores de este libro que relata la historia de Granar, un monstruo que vivía asustado en una vieja casa abandonada, hasta que un día ocurre algo inesperado que lo cambia todo por completo.

Un monstruo cobarde fue seleccionado entre cerca de 800 manuscritos recibidos por la nueva editorial durante un proceso abierto el pasado mes de diciembre, cuando se anunció la puesta en marcha de esta nueva plataforma. Nauzet Pérez es el responsable de la librería y ahora editor y explica que el objetivo de estas primeras publicaciones es ofrecer una gran variedad de libros a los lectores, desde publicaciones infantiles, novela romántica, thriller histórico y obra narrativa, que son precisamente los próximos lanzamientos que tienen preparados para los próximos meses.

Familiaridad

En cuanto al manuscrito de los hermanos Reinfield, afirma que «encajaba perfectamente» con la idea con la que nace este proyecto y refuerza aún más el carácter familiar y local del proyecto. Esta nueva editorial nace con el objetivo de ser «un proyecto de aquí, hecho por gente de aquí». Lejos de buscar grandes nombres o externalizar servicios, la editorial opta por construir una red de colaboradores canarios, desde maquetadores de Fuerteventura o Gran Canaria, autores locales y correctores y una imprenta también insular.

Portada del libro. / El Día

Esta decisión no solo trata de poner en valor la identidad canaria, sino que además quiere fomentar nuevas oportunidades en el entorno cercano. En este sentido, el proyecto nace desde un núcleo pequeño pero aspira a abarcar todo el Archipiélago e, incluso, el territorio nacional puesto que los libros que se editen a partir de ahora se podrán comprar en diferentes puntos del país.

Preventa

Aunque El monstruo cobarde sale a la venta el próximo lunes, la preventa ya está abierta y Nauzet Pérez explica que ya han sido muchas las personas en ser las primeras en adquirir su ejemplar. «Nos parece una forma interesante de dar voz al libro antes de que esté en circulación», afirma el librero quien también habla de la respuesta en el ámbito educativo. Diego G. Reinfeld es mediador de lectura, lo que ha provocado que varios centros escolares hayan solicitado la presencia del autor para presentar la obra, que aborda valores especialmente relevantes para el público infantil.

Precisamente el autor habla de dónde surge la obra. Diego y David habían colaborado con anterioridad en diferentes formatos creativos pero el origen de este libro es íntimo y cotidiano. La chispa creativa surgió a partir de los miedos de la sobrina de Diego, que atravesaba una etapa en la que la figura del lobo ocupaba toda su imaginación. A partir de ahí, Diego comenzó a construir relatos para ayudarla a gestionar ese temor, primero orales y más tarde por escrito. De hecho, como cuentacuentos, Diego llegó a relatar esta historia sobre los escenarios y recuerda que «la gente conectaba mucho con ella». Fue entonces cuando, junto a su hermano, decidió dar el salto al formato libro y, lo que comenzó como una portada para un espectáculo terminó convirtiéndose en una obra completa que ahora ultima su lanzamiento.

Origen

Pero este lanzamiento no ha estado exento de retos ya que apostar por un libro ilustrado como primer título implicaba cuidar especialmente la calidad de la edición. Nauzet Pérez explica que era imprescindible imprimir en tapa dura y utilizar un papel que potenciara el impacto visual de las ilustraciones. «Queríamos que fuera un libro que destacara por sí mismo y que la imagen hablara tanto como el texto», indica. Precisamente Diego Reinfeld habla del gran reto que supuso respetar esa identidad visual ya que la propuesta juega con tonos oscuros, una decisión estética poco habitual en la literatura infantil.

Sinopsis del libro. / El Día

«La oscuridad era esencial, porque el libro habla del miedo», expresa el autor quien añade que con anterioridad, incluso profesionales del sector habían cuestionado la viabilidad de imprimir ilustraciones tan sombrías. Sin embargo, el equipo de la Editorial B de papel entendió desde el primer momento la propuesta y trabajó directamente con la imprenta para garantizar un resultado fiel a la idea original, que desde el próximo lunes podrá disfrutarse por pequeños y grandes.