Patrimonio
Un pódcast rescata cuentos y leyendas de Canarias
La serie sonora de Identitaria Canarias se puede escuchar a través de Spotify y cuenta con 14 episodios, dos por cada isla
A través de la tradición oral, historias populares como la del Árbol del Garoé, la Pared de Roberto o el Diablo de Timanfaya han conformado el imaginario colectivo de la sociedad canaria durante siglos. Con el fin de rescatar esta memoria y reforzar el sentimiento de pertenencia, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural crea la serie sonora Cuentos y leyendas canarias en Spotify, que consta de 14 episodios sobre algunos de los relatos tradicionales más representativos de las Islas.
El pódcast, impulsado dentro del programa Identitaria Canarias, se basa en una narración inmersiva donde la música original y los sonidos envolventes invitan a la persona oyente a recorrer el lugar de los hechos de estas historias populares que suelen estar vinculadas a roques, barrancos, montañas, fuentes y caminos, entre otros elementos naturales.
«La tradición oral es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural», declara el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo. En este caso, el formato de audio «es perfecto para difundir y, sobre todo, para preservar esas historias populares que se han transmitido de generación en generación» y que hoy «continúan siendo un pilar importante de nuestra identidad», asegura. Así, cada isla cuenta con dos episodios dedicados a algunas de estas leyendas que forman el imaginario colectivo.
El Hierro cuenta con Agarfa y la leyenda del Garoé y La mula coja. De La Palma es El Salto del Enamorado y La pared de Roberto. La Gomera está representada por El guardián de Ansosa y Los Chorros de Epina. De Tenerife es Guayota, el demonio del Teide y La flor de Chasna, mientras que Gran Canaria está representada por El Camino del Laurel y La flor del Oroval. Por último, desde Fuerteventura llega El marido desconfiado y La Maldición de Laurinaga y desde Lanzarote El Diablo de Timanfaya y La Princesa Ico.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- El líder de la Banda de Güímar se niega a jubilarse y regresa a prisión
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- Cerrada al tráfico una carretera de Tenerife por desprendimientos
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El guachinche de Tenerife que ofrece cocina tradicional canaria y vino de cosecha propia a precios económicos: pronto cerrará su puertas por jubilación