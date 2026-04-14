Un pódcast rescata cuentos y leyendas de Canarias

A través de la tradición oral, historias populares como la del Árbol del Garoé, la Pared de Roberto o el Diablo de Timanfaya han conformado el imaginario colectivo de la sociedad canaria durante siglos. Con el fin de rescatar esta memoria y reforzar el sentimiento de pertenencia, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural crea la serie sonora Cuentos y leyendas canarias en Spotify, que consta de 14 episodios sobre algunos de los relatos tradicionales más representativos de las Islas.

El pódcast, impulsado dentro del programa Identitaria Canarias, se basa en una narración inmersiva donde la música original y los sonidos envolventes invitan a la persona oyente a recorrer el lugar de los hechos de estas historias populares que suelen estar vinculadas a roques, barrancos, montañas, fuentes y caminos, entre otros elementos naturales.

«La tradición oral es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural», declara el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo. En este caso, el formato de audio «es perfecto para difundir y, sobre todo, para preservar esas historias populares que se han transmitido de generación en generación» y que hoy «continúan siendo un pilar importante de nuestra identidad», asegura. Así, cada isla cuenta con dos episodios dedicados a algunas de estas leyendas que forman el imaginario colectivo.

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El Hierro cuenta con Agarfa y la leyenda del Garoé y La mula coja. De La Palma es El Salto del Enamorado y La pared de Roberto. La Gomera está representada por El guardián de Ansosa y Los Chorros de Epina. De Tenerife es Guayota, el demonio del Teide y La flor de Chasna, mientras que Gran Canaria está representada por El Camino del Laurel y La flor del Oroval. Por último, desde Fuerteventura llega El marido desconfiado y La Maldición de Laurinaga y desde Lanzarote El Diablo de Timanfaya y La Princesa Ico.