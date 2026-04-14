La NASA evalúa al 112 ante un posible amerizaje espacial en Canarias

La NASA pone el foco en Canarias como posible punto estratégico para rescates de astronautas en el Atlántico. Una delegación de la agencia espacial estadounidense visitó este lunes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Tenerife para conocer de primera mano su capacidad de respuesta ante emergencias vinculadas al programa Artemis, con el que Estados Unidos impulsa el regreso a la Luna.

El interés de la NASA se centra en un escenario concreto: el posible amerizaje de una cápsula espacial entre las costas de Canarias y África durante futuras misiones. Ante esa hipótesis, la agencia estudia la capacidad operativa del Archipiélago para coordinar una respuesta rápida y eficaz que garantice la seguridad y la atención médica de la tripulación.

La NASA visita la cámara hiperbárica de Imetisa en el HUC / Andrés Gutiérrez

La visita no se limitó al 112. El lunes, el equipo estadounidense también recorrió las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde mostró un interés especial por la cámara hiperbárica de Imetisa, además de por los servicios de Traumatología, Radiodiagnóstico y las Unidades de Críticos. El objetivo era conocer de primera mano los recursos médicos disponibles ante una eventual operación de rescate y asistencia a astronautas.

En la visita participaron el director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James D. Polk; la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins; el jefe de la división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias de Operaciones Médicas, Travis Houser.

Respuesta coordinada

Durante el encuentro, representantes del Gobierno de Canarias mostraron al equipo médico de la NASA los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias, así como el funcionamiento de la sala operativa del 112. En la reunión participaron el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez; y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes.

James Polk destacó el interés de la agencia por conocer la capacidad de coordinación de Canarias en una situación de este tipo. Según explicó, no solo se trata de proteger a la tripulación de la nave, sino también de garantizar la seguridad de los barcos que puedan encontrarse cerca de la zona de amerizaje.

Por su parte, Marcos Lorenzo puso en valor el trabajo de los profesionales de Protección Civil y Atención de Emergencias, y subrayó que las distintas áreas que integran las salas operativas del 112 Canarias ofrecen una respuesta especializada, coordinada e integrada ante cualquier incidente.

En la misma línea, Fernando Figuereo incidió en la importancia de la coordinación entre administraciones para actuar con eficacia en todas las fases de una emergencia, desde la recepción de la llamada hasta la intervención final de los equipos de rescate.