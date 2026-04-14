Gran Canaria va como un tren

Nos alegramos sinceramente, porque cuando a una isla canaria le va bien, todos tenemos que estar satisfechos. Somos un Archipiélago que nos separa el mar, pero nos une todo lo que significa ser canario, que es mucho y significativo. El presidente del Cabildo de dicha isla hermana, Antonio Morales, ha destacado que durante el actual mandato "se han culminado los proyectos técnicos y se ha avanzado en los acuerdos", refiriéndose al tan ansiado tren, que uniría Las Palmas con Maspalomas, que ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora se está a la espera de completar la financiación del proyecto. Se busca reducir la intervención sobre el territorio y garantizar la protección del paisaje. El trámite se inició en el año 2010.

Tenerife es otro cantar, por malagueñas o folías, nunca por la alegría de una isa. El recordado presidente del Cabildo de nuestra isla Ricardo Melchior, que estuvo ocupando el cargo desde 1999 al 2013, fue “el político que soñó el tren del Sur e hizo realidad el tranvía”, textualmente un titular de este periódico en una noticia en memoria por su reciente fallecimiento. Fue el impulsor indudable del transporte público guiado cuando nadie hablaba de ello, ni menos lo pensaban. Pero insistió y el tranvía salió adelante, el tren se enquistó después de su salida de la Institución y su trámite va dando pasos a trancas y barrancas. En octubre del año pasado el gobierno insular exigió al Gobierno de España que incluyera la financiación de tren del Sur en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 o en las normas de urgencia que pudieran aprobarse para sustituirlos si no pasaban la ratificación parlamentaria. Ahí estamos y esperamos, pero todos tranquilos, no hay que preocuparse por la movilidad en Tenerife, porque ya se ha presentado por segunda vez, la primera en febrero de 2019, hace siete años y la segunda a principios de este mes, el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y San Lázaro dentro de la Ciudad de La Laguna. Ya con esto parece que tenemos que conformarnos, pero resignarnos a no contar con las vías necesarias, justas y que demanda la ciudadanía y el sistema productivo de Tenerife, nunca.

Transcribo, tal cual, un mensaje que me ha enviado un empresario del sector de la construcción, "en Tenerife el problema de la movilidad ya no es una cuestión de diagnóstico, sino de liderazgo. Porque todo lo que había que estudiar, ya está estudiado. Todo lo que había que planificar, ya está planificado. Y, sin embargo, seguimos sin ejecutar. La comparación con Gran Canaria es inevitable. Y más aún cuando hablamos de una isla que históricamente ha tenido mayores dificultades estructurales: menos recursos, una orografía mucho más limitante y amplias zonas de su territorio prácticamente indisponibles para el desarrollo y aun así, ha sido capaz de avanzar. Ha apostado por mejorar sus infraestructuras, ha impulsado con decisión el proyecto del tren (alcanzando hitos clave como la declaración de impacto ambiental) y ha liderado iniciativas estratégicas como la central de bombeo de Chira-Soria, orientadas a la sostenibilidad y a la independencia energética. Eso es liderazgo: avanzar incluso cuando el punto de partida es más complejo. En Tenerife, sin embargo, ocurre lo contrario. Con mejores condiciones de partida, seguimos acumulando proyectos en los cajones. Existen soluciones, existen planes y existen necesidades urgentes, pero no se transforman en realidades. Falta determinación, falta continuidad y falta asumir que gobernar implica tomar decisiones difíciles. Y mientras tanto, la isla se va quedando atrás. Tenerife está perdiendo el tren. Literalmente, porque otros territorios avanzan hacia modelos de transporte modernos mientras aquí seguimos bloqueados. Y metafóricamente, porque estamos perdiendo competitividad, oportunidades y lo más preocupante, calidad de vida. Cada día sin actuar tiene un coste real: trabajadores que pierden horas de vida en la carretera, empresas que ven mermada su eficiencia y proyectos que se encarecen hasta poner en duda su viabilidad. Cuando una isla con más limitaciones es capaz de avanzar y otra con mejores condiciones no lo hace, la diferencia no está en la capacidad. Está en la voluntad. Y hoy, en Tenerife, lo que falta no son soluciones. Es liderazgo.”