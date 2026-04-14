El Gobierno de Canarias finaliza la situación de alerta por desprendimientos
Además, se ha decretado el final de la situación de prealerta por viento y fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de alerta por desprendimientos que se mantenía activa en Gran Canaria desde el pasado 18 de marzo por el paso de la borrasca Therese, así como la de prealerta que regía en las islas occidentales.
Según ha anunciado este martes la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (Plateca), la situación ha ido mejorando con el paso de las jornadas, por lo que ya no hay justificación para mantener esta declaración de alerta.
Entre el 18 de marzo y el 14 de abril, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) ha recibido un total de 475 incidencias por desprendimientos en todo el archipiélago vinculados al paso de la borrasca Therese. Por islas, Gran Canaria fue la más afectada, con 250 incidencias en este periodo de tiempo, seguida por la isla de Tenerife, que registró un total de 159 incidentes.
En el caso de La Palma, se registraron 37 incidentes entre el 18 de marzo y hoy; 20 en La Gomera; seis en El Hierro; dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote. El día con mayor número de incidentes registrados fue el pasado 24 de marzo, con un total de 131 desprendimientos, ha detallado el Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, desde entonces, el número de incidentes de este tipo ha ido disminuyendo progresivamente, y ayer, lunes, solo se registró un desprendimiento en el conjunto del archipiélago, lo que ha motivado a la Dirección General a dar por finalizada esta situación de alerta y prealerta.
También se ha decretado el fin de la prealerte por fenómenos costeros y la prealerta por vientos.
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