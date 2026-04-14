Domínguez se desmarca de Ayuso con los menores migrantes pero se acerca a Vox al defender cerrar fronteras

En una misma intervención el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en el Archipiélago, Manuel Domínguez, logró dibujar este martes una imagen incómoda para el presidente, Fernando Clavijo. En apenas unos minutos, defendió la derivación de menores migrantes desde las Islas a la Península -en contra de la baronesa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y las autonomías gobernadas por los conservadores- para luego abrazar la línea discursiva de Vox al asegurar que “el objetivo tiene que ser cerrar las fronteras”.

Ese brusco contraste lo fue aún más porque poco antes Clavijo cargó sin matices contra Vox al expresar su deseo de que “Dios no quiera que gobiernen” porque “no son buenas personas” por alentar el enfrentamiento entre canarios y migrantes.

Clavijo levantó un muro moral frente a la ultraderecha. Domínguez, en cambio, asumió parte de su marco verbal mientras trataba de distanciarse de sus conclusiones. El resultado fue una secuencia parlamentaria que retrata la tensión interna del propio Ejecutivo canario ante la crisis migratoria: un socio confronta con Vox desde la ética y la tradición de acogida de las Islas; el otro intenta contener la presión sobre Canarias endureciendo el lenguaje hasta acercarse peligrosamente al argumentario ultra.

El debate migratorio había arrancado ya con el tono disparado. Clavijo respondió a una pregunta del portavoz de Vox Nicasio Galván sobre el coste de la atención sanitaria a los “inmigrantes ilegales” con una réplica demoledora. “Las personas que huyen del hambre y las guerras no son ilegales”, aseguró para después advertir de que las propuestas de la formación ultra equivalen a “dejar morir a quienes llegan en pateras y cayucos y a negarles atención sanitaria”.

Pleno del Parlamento de Canarias (14/04/2026) / Andrés Gutiérrez

Apenas unos minutos después, con otra pregunta de Vox, esta vez formulada por la diputada Paula Jover, el vicepresidente Domínguez tomó la palabra para defender la posición del Gobierno en materia de menores migrantes no acompañados y justificó su apoyo al Pacto Canario por la Inmigración y a la derivación de menores fuera del Archipiélago. Hasta ahí, el vicepresidente marcaba distancias con la línea que han venido exhibiendo Ayuso y otras baronías del PP, reacias a asumir traslados y a compartir el peso de la acogida.

Pero la intervención cambió de temperatura cuando formuló una frase que condensó toda la contradicción que existe en las filas conservadoras: “el objetivo tiene que ser cerrar las fronteras”.

La expresión no es menor. En el mismo pleno en el que Clavijo desautorizó el núcleo del discurso de Vox, su vicepresidente abrazó uno de sus postulados más reconocibles. Domínguez trató de encuadrarlo en una idea de ayuda “en origen”, de formación y de oportunidades para que los migrantes no se jueguen la vida en el mar.

El líder del PP canario intentó sostener el equilibrio en el resto de su intervención. Reivindicó que firmó el acuerdo porque la alternativa era que Canarias cargara sola con todos los menores. “O firmábamos ese acuerdo para que se pudiesen derivar, que no repartir, o nos los quedábamos todos. Y yo a eso no estoy dispuesto”, aunque obvió que el PP nacional votó en contra de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

Fue ahí donde lanzó otra de las frases más contundentes de la mañana: “No vamos a sacrificar Canarias”. La dirigió contra Vox, a cuya portavoz acusó de empujar a las Islas a convertirse en una suerte de territorio de retención permanente. También defendió que no colaborará con nadie para transformar el Archipiélago en una “cárcel” de migrantes.

El argumento buscaba blindar una idea central: la derivación de menores a otras comunidades no responde a una renuncia política, sino a una necesidad de supervivencia institucional para Canarias pero, en el fondo, no quedó bien la foto de combinar una defensa cerrada de los intereses del Archipiélago con una apelación al cierre de fronteras que lo acerca a la formación de Santiago Abascal.