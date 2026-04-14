El decreto anticrisis resquebraja el ‘modo canario’ y enfrenta a Gobierno de Canarias y oposición

El decreto anticrisis para modular los efectos inflacionistas de la guerra en el Golfo, que el Parlamento deberá convalidar el próximo 29 de abril, se llevó por delante este martes, al menos en parte, ese ‘modo canario’ de grandes consensos sociales y políticos que defiende el presidente Fernando Clavijo. El debate en la Cámara sobre las medidas para hacer frente a la crisis evidenció justo lo contrario: bloques enfrentados, reproches duros y muy poco terreno común.

A un lado del hemiciclo, el presidente y sus apoyos —CC, PP, ASG y AHI— cerrando filas en torno a una respuesta que consideran la única posible ante un escenario internacional adverso. Enfrente, PSOE y NC afilando el discurso contra un paquete de medidas que ven claramente insuficiente y un decreto socialmente cojo.

Con el fantasma del desabastecimiento de queroseno sobrevolando el Archipiélago, Clavijo defendió que “no hay posibilidad de parar el golpe” de los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, admitió, dejando claro que el Ejecutivo no puede evitar la totalidad de los efectos de la crisis, “solo amortiguarlos”. De ahí su receta: más gasto público. “Habrá que meter más combustible en la economía incrementando la inversión pública y para ell necesitamos que se flexibilice la regla de gasto”, insistió.

Pleno del Parlamento de Canarias (14/04/2026) / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Pero el argumentario del presidente no convenció a la oposición, que convirtió el debate en un cuerpo a cuerpo político. El socialista Sebastián Franquis fue directo al choque: acusó al Ejecutivo de “falta de sensibilidad social” y de “mucho postureo mediático”, además de reprocharle haber dejado “solas durante 40 días a las familias canarias”.

Más contundente aún se mostró el portavoz de NC, Luis Campos, que no dejó margen a la interpretación: las medidas “llegan tarde, llegan mal y llegan trucadas”. Sobre la mesa, un dato que resume el choque: 29,8 millones de euros frente a los 450 movilizados por Cataluña o los más de 1.000 millones de Euskadi.

Una comparación demoledora para la oposición que “pone en evidencia” al Ejecutivo de Clavijo.

Campos puso además el foco en lo que considera el mayor agujero del plan: la ausencia de medidas reales para quienes más lo necesitan. “Bajar la sal al IGIC 0 no le arregla la vida a las familias con menos recursos”.

Clavijo, lejos de replegarse, optó por contraatacar señalando a Moncloa: “La falta de sensibilidad hacia Canarias la tuvo el Gobierno de España”, zanjo.

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