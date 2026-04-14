El Consejo de Ministros autoriza que 100 millones de la RIC vayan a rehabilitar viviendas

El Consejo de Ministros autorizó este martes al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) a la rehabilitación de viviendas protegidas. Se trata de una medida "muy importante, capital para Canarias y también para el medioambiente", según afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en unas declaraciones difundidas por su departamento. La RIC es uno de los instrumentos más relevantes del Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago. Este mecanismo permite a empresas y autónomos canarios reducir su base imponible si reinvierten beneficios en la compra, construcción o rehabilitación de vivienda destinada exclusivamente al alquiler de larga duración.

Además, Torres precisó que, de los 30 millones de euros en ayudas al sector primario aprobados este martes por el Consejo de Ministros para toda España, 21 millones corresponden a Canarias. El ministro también subrayó el impacto que tendrá en las Islas el proceso de regularización de inmigrantes que comienza esta semana. "Regularizar a quienes vienen a aportar lo mejor de sí mismos es un hecho clave y justo, que además contribuye al crecimiento económico y social del país", sostuvo.