Clavijo al PSOE: "Resulta asombroso que desconozca el Estatuto de Autonomía"

El pulso político por la congestión de los aeropuertos canarios aumentó su intensidad este martes en el Parlamento. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un duro reproche al PSOE al afirmar que "resulta asombroso que algún grupo de esta Cámara desconozca el Estatuto de Autonomía", en un debate marcado por acusaciones de centralismo y falta de lealtad institucional.

Las palabras de Clavijo hacían referencia a las declaraciones la pasada semana del portavoz socialista, Sebastián Franquis, cuando aseguró que "el Estatuto no dice que Canarias pueda tener voto en Aena, solo voz", fijando así una línea roja en la negociación sobre la cogestión aeroportuaria.

El diputado nacionalista David Toledo acusó al PSOE de mantener "un comportamiento godo" y advirtió: "No vamos a permitir que nos tomen por tontos". Para los nacionalistas, la postura socialista supone renunciar a competencias que el Archipiélago considera estratégicas.

Clavijo elevó aún más el tono al denunciar una "actitud centralista arrogante" y lo que calificó como una sumisión política "al líder supremo", en referencia al ministro Ángel Víctor Torres. El presidente canario criticó además el papel de Aena, a la que acusó de velar únicamente por los intereses de sus accionistas, dejando en segundo plano las necesidades de un territorio ultraperiférico como Canarias.

En medio del choque, algunas voces apuntan a una tímida apertura. El portavoz de AHI, Raúl Acosta, reconoció que "algo ha cambiado" tras la reunión con el Estado del pasado 10 de abril, y el presidente record que, por primera vez, el Gobierno central se muestra dispuesto a sentarse a negociar. "Hasta ahora siempre se habían negado", recordó.

En el trasfondo de esta confrontación está en juego el modelo de gobernanza de infraestructuras clave para la economía del Archipiélago y, en última instancia, el alcance real del autogobierno canario. Mientras el PSOE se aferra a una interpretación restrictiva del Estatuto, el Ejecutivo de Clavijo exige un papel decisorio en Aena.

La brecha política está abierta y la pregunta ahora es si el incipiente diálogo será suficiente para evitar una ruptura total o si, por el contrario, el enfrentamiento irá a más en las próximas semanas.