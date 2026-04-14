Canarias superará las 3.879 plazas para alumnos de 0 a 3 años que fija el Ministerio de Educación

Para finales de este curso académico 2025-2026, Canarias ya habrá alcanzado el objetivo fijado por el Ministerio de Educación de crear 3.879 plazas para el alumnado de 0 a 3 años de las Islas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, el Archipiélago no solo cumplirá con el objetivo establecido en Conferencia Sectorial de hace cinco años, sino que además superará la cifra estipulada y llegará a 3.885 vacantes. Al menos esa es la previsión del Consejero de Educación, Poli Suárez, que intervino esta tarde en el Parlamento de Canarias para dar a conocer los avances del plan de ampliación de este primer ciclo de Educación Infantil.

«Seguir ampliando la oferta de este periodo de enseñanza es una de las actuaciones más importantes de esta legislatura», concretó. Y es que en la actualidad, Canarias cuenta ya con 225 aulas habilitadas y 3.667 plazas públicas en funcionamiento. Unos datos que se traducen en más recursos educativos para las familias de las Islas que años anteriores. «Hoy, 3.667 familias tienen acceso a un servicio público para la etapa más temprana de la vida de sus hijos», señaló Suárez. Y agregó que pese a estar aún en proceso de finalizar algunas obras y de poner en marcha más aulas, lo planificado para finales de este curso es alcanzar esas cifras marcadas por el Ministerio para Canarias.

Un 10% para completar el objetivo

Para ello, la Consejería estudió a principio de este periodo académico habilitar durante su desarrollo 1.656 plazas y 110 aulas, que se sumarían a los recursos ampliados en cursos anteriores. «De esa cifra que nos planteamos, 1.438 plazas ya están operativas –lo que supone un 89,83% del total previsto– y representan un ritmo de apertura significativamente mayor al que se llevaba antes de nuestra llegada a la Consejería», aseguró.

El consejero también destacó que el ritmo ampliación se ha incrementado notablemente respecto a etapas anteriores. «Solo en los dos últimos cursos hemos abierto más aulas que en los dos años anteriores juntos», concretó. Así, mientras que en el periodo académico 2022-2023 y 2023-2024 se habilitaron 1.209 plazas, en los dos últimos cursos –y teniendo en cuenta la finalización en tiempo de las obras previstas– la cifra ascendería hasta las 2.676 vacantes. En este sentido, indicó que el crecimiento se ha duplicado y se ha acercado incluso a triplicarse. «Hemos dado un salto muy significativo en estos dos años y hemos corregido el retraso que existía en la apertura de aulas», agregó.

Implantación por islas

Tenerife es isla con más aulas y plazas pendientes de creación, seguida de La Palma. A falta de habilitar 103 vacantes más y terminar las obras de seis nuevos recursos educativos, Tenerife cuenta ya con 79 aulas y 1.328 plazas. En La Palma, en cambio, quedan pendientes de crear cuatro clases más y habilitar 58 plazas para llegar al total planificado, que se sitúa en diez aulas y 158 vacantes.

En Gran Canaria la situación mejora. Se encuentran en funcionamiento 89 aulas con 1.439 plazas, con previsión de alcanzar 92 recursos y 1.478 vacantes al cierre del curso. Lanzarote, por su parte, dispone de 25 aulas y 405 plazas, a falta de una para completar el plan previsto. Y La Graciosa cuenta con una única clase y diez plazas. Eso sí, las islas más avanzadas son El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, que ya han completado la implantación del ciclo de 0 a 3 años en su totalidad. El Hierro, con siete aulas y 102 plazas, se convirtió en la primera en culminar este proceso. La Gomera, por otro lado, dispone ya de siete clases y 92 plazas. Y Fuerteventura cuenta con once aulas y 191 plazas.

El consejero explicó que estas diferencias entre islas responden a tres factores: la oferta pública de escuelas infantiles municipales ya existente en cada isla antes de este programa, la disponibilidad de espacios adecuados en los centros educativos para habilitar nuevas aulas y la población residente en la franja de edad de 0 a 3 años en cada territorio. «La planificación no responde a decisiones arbitrarias ni a favoritismos territoriales, sino que está adaptada a la realidad de casa isla», sentenció.

Colaboración con ayuntamientos

Asimismo, Suárez señaló que el desarrollo de este plan de ampliación de plazas se apoya en la colaboración con ayuntamientos. «Su ayuda nos ha permitido reducir las obras necesarias y optimizar los espacios existentes, además de ahorrar costes de ejecución, material y tiempo», comentó. En este sentido, explicó que la cesión de espacios en municipios como Valsequillo (Gran Canaria), Fasnia (Tenerife) o Barlovento (La Palma), entre otros, ha permitido la puesta en marcha de nuevas aulas.

Por último, el consejero también recordó que desde su departamento han articulado subvenciones destinadas tanto a la construcción o adaptación de espacios como al apoyo al funcionamiento de las plazas creadas por las administraciones locales. Entre ellas se encuentran las subvenciones de 200.000 euros destinadas a los ayuntamientos de Valverde, en El Hierro, y a Santa Cruz de La Palma. Además de otras para municipios como Buenavista o Adeje, en Tenerife, o Tijarafe, en La Palma.