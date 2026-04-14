Canarias obtiene tres nominaciones a los Premios Talía

Yerma, la producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil), el bailarín tinerfeño Daniel Abreu, por su pieza Es aquí y la producción de Amigos Canarios de la Zarzuela El dúo de La Africana conforman la representación canaria entre los nominados a los Premios Talía 2026.

Los miserables y Wicked parten como favoritos en la presente edición de estos reconocimientos con cuatro nominaciones en la categoría de musicales, las mismas que acumula la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, con Calentamiento, mientras que Esencia, El entusiasmo y Memorias de Adriano parten con tres. La actriz Anabel Alonso y el mago Jorge Blass fueron los encargados de anunciar este martes los nominados a la cuarta edición de los Premios Talía que otorga la Academia de Artes Escénicas, que tiene prevista su gala anual el próximo 18 de mayo en Los Teatros del Canal de Madrid.

Yerma se estrenó en el Auditorio de Tenerife el pasado mes de octubre. Era el primer título de la presente temporada de Ópera de Tenerife y el público llenó prácticamente todo el aforo disponible en la Sala Sinfónica. El equipo artístico, encabezado por una soberbia Berna Perles, correspondió con un espectáculo memorable. También en octubre se estrenó la zarzuela El dúo de la africana, que arrasó en su representación en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la 33ª temporada de Zarzuela de Canarias.

Por su parte, la obra de danza contemporánea Es aquí, creada y dirigida por el tinerfeño Daniel Abreu, quien la interpreta a su vez junto a Diego Pazo, es el fruto de una larga reflexión sobre el desarraigo y el valor que tiene el sentido de pertenencia, no sólo ante los otros, sino ante un territorio.

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En cuanto al resto de candidaturas a los Premios Talía 2026, como mejores espectáculos de teatro musical están seleccionados Los Miserables, de ATG Entertainment España, Wicked de ATG Entertainment España y Cenicienta, de Stage Entertainment. Calentamiento es el espectáculo más nominado de esta edición como Mejor espectáculo de danza, Mejor dirección de escena, Mejor coreografía y Mejor intérprete femenina. Cèl.Lula#5: La Quijá, de Mercat de les Flors y La mort i la primavera de La Veronal, competirán con ella a Mejor espectáculo de danza. Por su parte, Esencia, Memorias de Adriano y Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos concurren en la categoría de Mejor espectáculo de teatro de texto.