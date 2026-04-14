Canarias lanza sus Bonos Consumo Archipiélago: a la venta desde el 28 de abril

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la segunda edición de los Bonos Consumo Archipiélago, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio de proximidad en todas las islas y que contará con una inversión global de 3 millones de euros. El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, presentó este martes la nueva campaña, que incrementa su dotación respecto a la edición anterior y busca consolidarse como una herramienta clave de apoyo al tejido comercial.

Del total de la inversión, 2.448.000 euros se destinarán directamente a la emisión de bonos, lo que permitirá generar un impacto económico cercano a los 4,9 millones de euros en los establecimientos adheridos, gracias a la aportación conjunta de la Administración y los consumidores.

Fechas clave y funcionamiento

La plataforma web www.bonoconsumoarchipielago.com estará operativa desde este miércoles 15 de abril a las 10:00 horas para que los comercios puedan adherirse al programa. Por su parte, los bonos saldrán a la venta el próximo 28 de abril y la campaña se prolongará durante dos meses. En total, se pondrán en circulación 97.918 bonos.

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los cuales el usuario pagará 25 euros, mientras que el resto será financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, en colaboración con las Cámaras de Comercio.

Apoyo al comercio de proximidad

El vicepresidente Manuel Domínguez subrayó que esta segunda edición “refuerza el compromiso del Gobierno con el comercio local y con los autónomos”, destacando que se trata de un sector clave para la economía y el empleo en las islas.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señaló que esta iniciativa supone “una herramienta eficaz para incentivar el consumo y generar nuevas oportunidades para miles de pequeños negocios”.

¿Quién puede participar?

Podrán adherirse al programa autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Quedan excluidas las grandes superficies, cadenas de distribución, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, entre otras.

Los bonos solo podrán utilizarse en establecimientos de la misma isla en la que se hayan adquirido, fomentando así el consumo de cercanía.

Condiciones para los usuarios

Los usuarios deberán ser mayores de edad y podrán adquirir un máximo de cuatro bonos por isla, lo que supone una inversión de 100 euros que se traduce en un gasto total de hasta 200 euros en compras.

Además, los bonos serán nominativos, no reembolsables y solo podrán utilizarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con otras promociones o descuentos de los comercios.

La distribución de los bonos se ha realizado en función de la población de cada isla. Tenerife contará con 35.988 bonos, seguida de Gran Canaria con 35.456. Lanzarote dispondrá de 8.195, Fuerteventura de 6.629, La Palma de 5.245, La Gomera de 3.453 y El Hierro de 2.952.

Gestión y funcionamiento

Cada establecimiento adherido tendrá un límite inicial de 5.000 euros en canje de bonos, aunque este podrá ampliarse en función de la evolución del programa. Los comercios deberán gestionar la validación de los bonos a través de la plataforma digital y recibirán el abono correspondiente en un plazo máximo de 15 días desde su justificación.

Entre los sectores que podrán beneficiarse de esta iniciativa se encuentran los comercios de electrónica, informática, telefonía, moda, deporte, bricolaje o juguetería, entre otros.

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Con esta segunda edición, el Ejecutivo autonómico busca consolidar una medida que ya demostró su eficacia en la anterior convocatoria, reforzando el consumo local y apoyando a miles de pequeños negocios en todo el archipiélago.