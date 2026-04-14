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La borrasca Therese causa estragos en el rodaje de 'El Caballero de los Siete Reinos' en Canarias

El set de grabación se ha inundado por las intensas lluvias, lo que ha obligado a parar el rodaje y trasladarlo a la Península

Peter Claffey (Ser Duncan el Alto) en una imagen de 'El caballero de los Siete Reinos'

Peter Claffey (Ser Duncan el Alto) en una imagen de 'El caballero de los Siete Reinos' / Warner Bros. Discovery

Europa Press

Madrid

Las intensas lluvias en Canarias han hecho estragos en el rodaje de de la segunda temporada de 'El Caballero de los Siete Reinos', la serie de HBO Max. Así, la crecida récord de la presa de Las Niñas tras el paso de la borrasca Therese ha inundado el set de la producción de HBO Max, obligando a detener la filmación y a trasladar el rodaje a la Península.

Después de que la segunda temporada de 'El caballero de los Siete Reinos' comenzara su producción en Belfast (Irlanda), el rodaje se trasladó a España, concretamente a Gran Canaria, con la intención de captar los paisajes áridos necesarios para representar una etapa de sequía en la historia. Sin embargo, la filmación en la isla se ha cancelado debido a las lluvias históricas en la zona que no se habían visto en los últimos 15 años.

La segunda temporada de 'El caballero de los Siete Reinos' se estaba rodando en la presa de Las Niñas, pero el aumento del nivel del agua tras las lluvias, que ha alcanzado cotas no vistas en los últimos 15 años, ha obligado a HBO a abandonar el rodaje en dicha localización.

Decorados inundados

Además de señalar que varios decorados y sets quedaron inundados, la información confirma además que, al no poder seguir con el calendario de rodaje previsto y con parte del set inundado, la producción ha tenido que desplazarse a la Península.

La filmación de los nuevos episodios de la ficción basada en 'Los cuentos de Dunk y Egg' de George R. R. Martin en España estaba previsto que se prolongara hasta mayo de este año. No obstante, por ahora no está claro cuánto podría retrasar este incidente su producción, especialmente considerando que el lanzamiento de esta segunda entrega en HBO Max estaba previsto para algún punto de 2027.

Adaptación

La trama de los nuevos episodios adaptará a la pequeña pantalla 'La espada leal', el segundo volumen de 'Los cuentos de Dunk y Egg' escritos por Martin, con Dunk al servicio de Ser Eustace Osgrey (Peter Mullan) en una región del Dominio afectada por una fuerte sequía. Por otro lado, España es una de las localizaciones que Juego de Tronos ha utilizado en anteriores ocasiones para representar el sur de Poniente, especialmente a partir de la quinta temporada, con rodajes principalmente en Andalucía.

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También hay que recordar que la tercera temporada de 'La Casa del Dragón' llegará a HBO Max el próximo mes de junio.

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