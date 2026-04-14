El transporte marítimo canario también tendrá ayudas contra el impacto de la guerra en los precios

El Consejo de Ministros ha incorporado el transporte marítimo entre la Península y Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como entre islas, al sistema de ayudas para compensar el impacto de la subida de los precios del combustible derivada de la guerra en Irán, además de aprobar medidas de apoyo adicionales en el sector del transporte profesional por carretera.

Estas ayudas, recogidas en un real-decreto ley, se suman a la de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas ya aprobada el pasado 20 de marzo, y sumarán 3,1 millones en el caso del ferrocarril y 7 millones más para el transporte marítimo.

Refuerzo del anterior

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este martes que el nuevo real-decreto refuerza el anterior y aumenta la protección de la cadena de transporte, ampliando su alcance a sectores no cubiertos inicialmente.

Para el transporte de mercancías por carretera se ha diseñado un sistema que asegura que siempre que haya variaciones en el precio del combustible superiores al 5% se trasladarán de forma efectiva al precio del transporte, es decir, a los cargadores. Hasta ahora esta revisión se producía cada tres meses.

En la factura

Esa revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el combustible se deberá reflejar expresamente en la factura, para evitar que se pacten precios alternativos. También se establece un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.

El traslado de las subidas del combustible a la factura a los cargadores ya se aplicaba desde 2022 pero "la realidad ha demostrado que no se hacía de forma generalizada" y una parte "significativa" del sector no podía trasladarlo, ha asegurado Puente, que ha destacado que la nueva fórmula tiene vocación de permanencia.

7 millones más

Además, amplía la actual dotación de ayudas para el transporte marítimo, con 7 millones de euros adicionales, sobre los 30 millones inicialmente previstos, que cubrirán los servicios de carga.

Se incluyen expresamente los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla y entre puertos de los archipiélagos.

Taxis adaptados

El real-decreto introduce otros ajustes y clarificaciones en el marco normativo, entre ellos la inclusión de determinados colectivos en el sistema de ayudas aprobado en marzo (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adaptación de las medidas a territorios con características específicas, como Ceuta y Melilla.

Con estas ayudas, ha dicho el ministro, "se refuerza la conectividad y se garantiza que estos territorios puedan seguir contando con un sistema de transporte eficiente y competitivo".

Diálogo intenso

Las nuevas medidas son el resultado de un "proceso intenso" de diálogo con el sector, ha dicho Puente, que ha destacado el sistema de protección establecido "ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística".

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"Se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas", ha añadido.