León XIV recibe un fragmento de cayuco de la ruta canaria en el inicio de su viaje a África. El gesto se produjo durante un recorrido por la cabina del avión papal, donde el Pontífice saludó a los periodistas que lo acompañan en el arranque de su tercer viaje apostólico internacional y aceptó varios obsequios, entre ellos una pieza procedente de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. El Papa lo recibió dando varias veces las gracias en español, en una jornada en la que también habló de paz, de su próxima visita a España y de las críticas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El obsequio vinculado a la ruta canaria fue uno de los momentos más simbólicos del trayecto hacia Argelia, primera parada de una gira africana que continuará por Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial hasta el próximo 23 de abril. Junto a ese fragmento de cayuco, León XIV recibió además una reproducción del pináculo de la torre de San Bernabé de la Sagrada Familia, otro detalle relacionado con el viaje que realizará a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Canarias, en la agenda de junio

El vuelo hacia África también dejó referencias directas a la próxima visita del Papa a España, prevista del 6 al 12 de junio de 2026. El regalo de la reproducción del pináculo de la Sagrada Familia enlaza con ese viaje, en el que León XIV pasará por Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Ese itinerario convertirá la visita en la primera de un Pontífice a España en quince años, desde el último viaje de Benedicto XVI en 2011. El lema oficial será “Alzad la mirada”, una expresión del Evangelio de San Juan que, según el Vaticano, invita a la esperanza, a la contemplación y a redescubrir la unidad y la caridad.

Durante su estancia están previstas al menos dos misas multitudinarias: una el 7 de junio, con motivo del Corpus Christi, y otra de despedida el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. En Madrid, además, el Papa mantendrá un encuentro con jóvenes en la plaza de Cibeles.

El Papa evita el choque político con Trump

Durante la rueda de prensa celebrada en el vuelo, León XIV respondió a las críticas de Donald Trump, quien había asegurado que el Pontífice es una persona “débil” en materia de delincuencia y “pésimo” en política exterior. El Papa optó por rebajar el tono y dejó claro que no quiere situarse en el terreno político. “No soy político, hablo del Evangelio”, afirmó.

El Pontífice insistió en que no ve su papel como el de un dirigente político y recalcó que no desea entrar en un debate con el presidente estadounidense. Ante los periodistas que viajaban con él, defendió que su misión es seguir proclamando el mensaje evangélico y hacerlo con claridad, sin convertir sus palabras en una confrontación partidista.

“Basta de guerras”, el mensaje del Pontífice a los líderes del mundo

Más allá de su respuesta a Trump, León XIV aprovechó la conversación con la prensa para lanzar un llamamiento. El Papa pidió a los líderes internacionales que trabajen para poner fin a los conflictos y expresó de forma rotunda su rechazo a la violencia. “A los líderes del mundo les digo basta de guerras”, señaló.

Cuando una periodista estadounidense volvió a insistir en la pregunta sobre Trump, el Pontífice aseguró que no tiene “miedo” a su administración y reiteró que seguirá hablando “en voz alta” del mensaje del Evangelio. Subrayó además que su apelación a la paz no iba dirigida solo al presidente de Estados Unidos, sino a todos los gobernantes.

León XIV remarcó que continuará alzando la voz contra la guerra, promoviendo la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas. También lamentó el sufrimiento de la población civil y la muerte de inocentes, y defendió que alguien debe levantarse para decir que existe un camino mejor.

Una gira por África

El viaje apostólico que acaba de comenzar llevará al Papa por cuatro países africanos. El propio León XIV explicó que este era el primer viaje que quería realizar y recordó que ya en mayo del año pasado había expresado su deseo de ir a África.

Durante sus declaraciones, se mostró “muy contento” por volver a la tierra de San Agustín, a la que atribuyó un papel importante como puente para el diálogo interreligioso. El Pontífice enmarcó además esta gira en su intención de construir puentes, impulsar la reconciliación y fomentar el respeto entre los pueblos.

León XIV describió este desplazamiento como “una bendición”, no solo para él en el plano personal, sino también para la Iglesia y para el mundo. En su intervención volvió a situar la paz y la reconciliación en el centro del mensaje de este viaje.