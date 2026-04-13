Cuestiones del habla canaria
De "tener jilorio" a "estar como una jaira": guía práctica con más de 25 expresiones para entender el español de Canarias
El léxico canario, con expresiones como "me vas a chiflar" o "mándate a mudar", ofrece un abanico de frases únicas y coloridas, con significados particulares y muchas veces humorísticos
La lejanía del continente europeo y de la España peninsular ha hecho que la lengua que se habla en Canarias tenga muchas peculiaridades y significados propios; algunas son palabras o expresiones en desuso del castellano, otras son propias y originarias de las Islas, incluso las hay que solo se utilizan en unas islas y en otras no; en otras ocasiones, ese acervo cultural ha permanecido en el tiempo después de adoptar anglicismos, portuguesismos o galicismos fruto de una tierra como Canarias que durante siglos fue lugar estratégico del comercio internacional entre el Viejo y Nuevo Mundo.
Aquí te exponemos un diccionario básico con más de 25 expresiones que solo diría un canario y su traducción al español peninsular para facilitar la comunicación entre los compatriotas del continente y los de las Islas Canarias. Algunas son muy divertidas. Lee y prueba a ver cuántas conoces... Igual eres más canario o canaria que el gofio.
¡Arráyate un millo!
En los juegos de cartas se pueden usar diferentes tipos de granos para sumar puntos en las jugadas y dejarlos anotados. En este caso hablamos de granos de millo o de maíz. De ahí viene la expresión, ¡arráyate un millo! Aunque su significado no es literal en canario viene a ser un vete a freír espárragos.
Ten fundamento
Compórtate correctamente.
Le falta un agua
Es una de las muchas divertidas y ocurrentes expresiones canarias, que sirve para expresar que una persona es inmadura o no está en sus cabales, y que equivaldría a nuestra expresión peninsular “le falta un hervor”.
Eres un puntal
Cuando se quiere alagar a alguien o agradecer algo, está muy bien decirle a la persona que es un puntal, como reconocimiento de admiración a sus capacidades.
Eres un machango
Tampoco esta es una de las palabras canarias más deseables, pues significa que están calificando a esa persona de payaso, en alusión a los muñecos o peleles a los que se llama así en las islas.
El que quiera lapas que se moje el culo
El que quiera tener éxito, debe arriesgar y sacrificar cosas.
Vete a pulpiar a la marea
Vete a pulpiar a la marea es un sinónimo de, hablando mal y pronto, ¡vete a la mierda! O ¡vete por ahí! Por ejemplo, si alguien te molesta constantemente le puedes decir: ¡vete a pulpiar! O bien, ¡vete a pulpiar a la marea!
Jíncate un tuno
Como podrás saber, el tuno es ese fruto con pinchos que sale de las tuneras tan común en Canarias. Y, cuando decimos «jíncate un tuno», que literalmente es «cómete un tuno», nos referimos al mismo significado que arráyate un millo y vete pulpiar a la marea. Es decir, ¡vete por ahí!
¡Estás bonito!
Esta irónica frase canaria la solemos usar para mostrar desaprobación, desacuerdo o rebatir una opinión de algo que otra persona ha dicho o hecho. Si piensas que voy a hacer el trabajo gratis, ¡estás bonito!
El conejo me enriscó la perra o el conejo me riscó la perra
Cuando usamos esta frase canaria queremos decir que algo nos ha salido mal o que no ha salido como teníamos pensado. Es muy típico decir en Canarias ahora si que el conejo me enriscó la perra.
Mándate a mudar (también se usa "arranca la penca" o "salpica")
El significado de «arranca la penca», «mándate a mudar» y «salpica» es el mismo. Se trata de frases canarias imperativas que quieren decir que te largues o marches ya. De inmediato, ipso facto. Por ejemplo, «¡Deja de molestarme! ¡Arranca la penca! ¡Mándate a mudar! ¡Salpica!». Un «¡vete ya!» de lo más informal.
Cámbate la peluca
Cambarse la peluca es lo mismo que desfasar, pasárselo increíblemente bien o cogerse una borrachera en una fiesta. Salí anoche con mis amigas y me cambé toda la peluca. El verbo cambarse en canario es torcerse y la peluca pues todo el mundo sabe lo que es.
Me vas a chiflar
El significado de la frase canaria «Me vas a chiflar» no es difícil de adivinar. Viene a decir «me vas a volver loco«, pero nosotros preferimos decir chiflar
Se me fue el baifo
Esta es otra de las frases típicas canarias que usamos para referirnos a que nos hemos olvidado o despistado con algo. Se trata de un sinónimo de se me fue la pinza. Me puse a hablar y «se me fue el baifo» con la hora, así que voy a llegar tarde. Un baifo según el léxico canario es la cría de la cabra o cabrito.
Abre el ojo y desparrama la vista
Está dentro de los dichos canarios graciosos, y con cierta ironía, pues es una expresión de advertencia, así que quizá puedas escucharla si vas a hacer una excursión por los abruptos acantilados del noroeste de la isla.
Ay, ¡que me desalo!
Cuando un canario dice, Ay, ¡que me desalo! quiere decir que se muere de miedo, que está aterrorizado. Cada vez que voy a las fiestas del Perro Maldito en Valsequillo me desalo.
Al golpito
Hacer algo «al golpito» significa hacer algo con paciencia, con tranquilidad. Utilizada para trabajos duros, tareas con mucho volumen de procesos… Hacer algo con la calma y la serenidad, para que se quede el mejor resultado posible.
Tengo jilorio
Tengo hambre.
Tengo viruje
Menudo frío que hace.
Tengo magua
Nostalgia, «me quedé con las ganas», antojo de…
Estás como una jaira
Estás loco o loca.
Bueno de boca
Que tiene buen comer, que le gusta comer de todo.
Estás caliente como un macho
Estás muy enfadado o enfadada.
Andar con el culo a dos manos
Estar muy ocupado, cargado de tareas.
Estoy molido como un zurrón
Estoy muy cansado.
Si conoces más frases o expresiones canarias diferentes y quieres aportarlas, comenta en esta noticia.
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