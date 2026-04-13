Curiosidades del pino canario: desde su polen hasta las piñas que produce

El pino canario es, probablemente, el endemismo más conocido dentro y fuera de las islas. Puede alcanzar alturas superiores a 60 metros y como no podía ser de otra manera, es todo un símbolo natural del archipiélago.

Estos ejemplares destacan por su robustez, con un gran tronco, pero si hay algo que los ha hecho realmente famosos es su resistencia al fuego. Así, cual Ave Fénix, el pino canario es capaz de resurgir de sus cenizas.

Pero, más allá de esta popular característica, hay otras que el divulgador @biolomarcos ha querido destacar en uno de sus últimos vídeos compartidos en redes.

Piñas

Sobre las piñas, hay que tener en cuenta que el pino produce dos tipos diferentes, catalogadas como femeninas, que son las duras que se pueden encontrar en el suelo, y las masculinas, más blandas y de color naranja. En estas se encuentran los granos de polen, que "buscan el momento exacto para liberarse", apunta @biolomarcos en su vídeo.

Polen

En cuanto al polen de estos pinos, que es una de las características en las que pone el foco el divulgador, comenta que " su capacidad de dispersión es tal que se encuentra en casi todos los ecosistemas de las islas", pero la clave es su forma, que le permite mantenerse en el aire un largo tiempo, lo que ayuda a su dispersión.

Uso cotidiano

La madera del pino canario ha tenido un gran potencial a lo largo de los años en el uso cotidiano. Así, la tea ha sido un elemento clave de la arquitectura canaria, pero también para la elaboración de armas y herramientas, o para embarcaciones.