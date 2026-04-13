Los aeropuertos de Aena en Canarias gestionaron cinco millones de pasajeros en marzo, un 0,9% menos que en 2025

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias han cerrado marzo con un total de 5,01 millones de pasajeros, un 0,9% menos que en el mismo mes de 2025, según ha informado el gestor aeroportuario, que agrega que 4,9 millones de ellos lo hicieron en vuelos comerciales.

De esta cifra, 1,7 millones de personas viajaron en vuelos nacionales (-3% interanual) y 3,27 millones lo hicieron en vuelos internacionales (+0,4%).

Además, se gestionaron 43.647 movimientos de aeronaves, un 2,6% menos que en el mismo mes del año pasado, y se transportaron 2.651 toneladas de mercancía (-4,1%).

Por aeropuertos, Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1,49 millones (+0,6% respecto a marzo de 2025); por delante de Tenerife Sur, con 1,37 millones pasajeros (-0,4%).

A continuación está el aeropuerto César Manrique-Lanzarote, con 794.349 (-0,6%); Fuerteventura, con 624.124 (-2,8%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 569.492 (-1,7%); La Palma, con 127.356 (-9,2%); El Hierro, con 22.347 (-5,2%); y La Gomera, con 8.753 (-7,9%).

Más de 14 millones de pasajeros en Canarias hasta marzo

En lo que respecta al primer trimestre del año, los aeropuertos canarios han registrado 14,1 millones de pasajeros, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2025.

De los 14,09 millones de pasajeros comerciales, 4,8 millones viajaron en vuelos nacionales (-1,8%) y 9,2 millones lo hicieron en vuelos internacionales (+1,4%).

Entre enero y marzo se gestionaron 122.856 movimientos de aeronaves (-1%) y se transportaron 7.918 toneladas de mercancía (+0,2%).

Unos 24,7 millones de pasajeros durante marzo en España

En el conjunto de España, los aeropuertos de la red de Aena han cerrado marzo con un total de 24,7 millones de pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4,2% que se registró entre marzo de 2025 y marzo de 2024.

Además, en el mes de marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en marzo de 2025, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en marzo del año pasado.

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En los tres primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España pasaron un total de 65,6 millones de viajeros (un 3,2% más que en el primer trimestre de 2025); se registraron 564.787 movimientos de aeronaves (+1,7%) y se transportaron 325.926 toneladas de mercancía, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2025.