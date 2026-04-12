Kiko Hernández, Sara Maqueda y Fran Antón protagonizan 'Los amantes', una comedia de enredos que llega a Canarias en mayo

Los amantes es el provocador enredo amoroso que une sobre las tablas a Kiko Hernández, Sara Maqueda y Fran Antón. Esta obra, producida por Michi Vílchez, aterriza en Canarias el próximo mes de mayo y se podrá ver en el Teatro Auditorio de Agüimes de Gran Canaria el día 15 del próximo mes y dos días más tarde en el Paraninfo de la ULL, en Tenerife. Las entradas para las dos funciones ya están a la venta a través de internet.

Estrenada recientemente en Jaén, Los amantes acaba de iniciar una gira que llega con el respaldado de la experiencia teatral del hasta ahora colaborador televisivo Kiko Hernández, cuyas anteriores producciones lograron llenar diferentes salas de teatro. Ahora, con esta nueva propuesta promete al público risas, un ritmo frenético y un mensaje que invita a replantearse los modelos de familia contemporáneos.

Elenco

Junto a Kiko Hernández, aparecen en escena la actriz Sara Maqueda, quien ha participado en numerosos musicales, y el actor, director y productor Fran Antón, quien además es pareja de Hernández en la vida real. Precisamente este último habla de esta comedia de enredos «clásica en su estructura, pero con un enfoque muy actual». Los protagonistas ponen en escena un triángulo amoroso que pronto se transforma en algo más complejo, más incómodo y, por supuesto, mucho más divertido.

Kiko Hernández es uno de los protagonistas. / El Día

Martín y Lucía son dos de los personajes principales, que están felizmente casados. Pero todo cambia cuando aparece un tercer sujeto, un íntimo amigo de Martín, que provoca que ocurra lo que nadie imagina tras una noche de fiesta. Fran Antón indica que ese punto de partida, aparentemente sencillo, se convierte en el motor de una sucesión de situaciones límite que pasan por malentendidos, mentiras, medias verdades y juegos de apariencias que hacen que la trama juegue con el público puesto que, explica el actor, «los espectadores siempre saben más que los personajes». «El humor nace de la situación, no del chiste fácil», expresa el también productor, quien añade que, al tratarse de una comedia de enredo, «el público se ríe porque sabe cosas que los personajes aún no han descubierto, y eso genera una tensión muy divertida».

La familia

Pero más allá de la carcajada, la obra plantea una pregunta de fondo: ¿qué es hoy en día la familia? Sin desvelar el final de esta disparatada propuesta, Los amantes reflexiona sobre los diferentes modelos de familia, alejándose de visiones únicas o tradicionales. «Al final hay una moraleja muy bonita, muy necesaria en los tiempos que vivimos», adelanta Antón.

Precisamente, en ese equilibrio entre entretenimiento y reflexión reside, según el equipo artístico de esta propuesta, la esencia del teatro: «Puedes reírte, emocionarte o incluso asustarte, pero tienes que salir con algo, porque el teatro está para remover conciencias». La afirmación de Fran Antón conecta, además, con la visión más clásica del espacio escénico como espacio de denuncia. «Mientras haya cosas que contar o cuestionar, el teatro seguirá teniendo sentido», afirma el actor, quien añade que esa afirmación sirve incluso cuando se parte de una propuesta aparentemente tan disparatada como esta.

Debate

Así, Los amantes no es únicamente una obra con una sucesión de situaciones cómicas sino que también invita a que el espectador se pregunte qué haría en una situación similar, qué decisiones tomaría y qué límites estaría dispuesto a cruzar. «Ese debate posterior, ese ‘¿y tú qué harías?’, es parte también de esta obra y es nuestro objetivo despertar el debate», subraya Antón.

Cartel de la obra. / El Día

El proceso de creación ha sido clave para dar forma a esta comedia única y, en ese caso, los ensayos, lejos de ser un espacio rígido, estuvieron marcados por la risa constante. «Hay escenas en las que era imposible no reírse», reconoce Fran Antón, quien añade que, «hasta casi el estreno nos costaba contenernos». Así, las situaciones extremas, el tono gamberro y la química entre los intérpretes convirtieron el proceso en una experiencia tan divertida como exigente, reconoce el productor quien añade que, paradójicamente, esa dificultad para mantener la seriedad en escena es una de las fortalezas de la propuesta porque esa naturalidad y la sensación de que los actores están realmente disfrutando «se traslada directamente al público».

Respuesta

Por todo ello, Antón sostiene que la comedia «es uno de los géneros más complejos dentro de la interpretación» porque «no todo el mundo se ríe de lo mismo» y, a diferencia del drama, en el que ciertos recursos pueden generar una respuesta emocional universal, la comedia exige una precisión casi milimétrica.

«La clave está en no forzar la risa», afirman los profesionales que se encuentran detrás de Los amantes. «No se trata de hacer chistes, sino de construir situaciones que, por sí mismas, resulten cómicas», indica Fran Antón, quien reconoce que se trata de un equilibrio delicado que requiere ritmo y una gran conexión entre los intérpretes y que además permite abordar algunos de los detalles más exigentes de la obra, como los diálogos rápidos, los cambios constantes y una trama sin prácticamente ninguna tregua. «Es una función muy dinámica, con mucho texto y muchos giros, y eso también es un reto en escena», declara Antón, quien celebra que, hasta el momento, las funciones han confirmado que el engranaje funciona y la respuesta del público ha sido entusiasta y con risas constantes que, en ocasiones, han puesto a prueba la concentración del elenco sobre el escenario.