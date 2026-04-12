Felix Perdomo, el barbero de las personas sin techo en Fuerteventura

Un corte de pelo puede cambiar una vida y devolver la dignidad, la autoestima y la confianza a la persona rasurada, más si tiene a la calle por hogar. Félix Javier Perdomo González (Puerto del Rosario, 1988) es un barbero majorero que ha iniciado una campaña solidaria para arreglar el pelo y afeitar a personas sin hogar sin cobrarles absolutamente nada. Sólo el cariño y el respeto como precio. Además, les compra ropa y los vistes cambiando de forma radical su imagen.

Uno de los muchos problemas a los que se enfrentan las personas sin hogar es su aspecto y que no disponen de medios económicos para acudir a una peluquería, aunque la Iglesia Cristiana Moderna dispone de un servicio de aseo gratuito desde hace años. Sin embargo, a Félix Perdomo le inculcaron en el ámbito familiar unos valores de respeto y solidaridad con los más desfavorecidos. Y lo ha querido poner en práctica con la citada iniciativa « que no es otra cosa que ofrecer un valor fundamental que transforma vidas».

Felix Perdomo, el barbero de las personas sin techo | LP/DLP

«Esta iniciativa surgió de querer salir a la calle para buscar a una persona y hacerle un cambio de imagen, dado que muchas desconocen que el ir al barbero es como ir al sastre», señala Félix Perdomo. Además, reconoce que cuando llego a una zona comercial en busca de esa persona «observé atónito a un hombre con un aspecto desordenado, triste, sentado en un banco y sin hablar con nadie».

« Entonces parece que algo me iluminó. Alguien me lo puso delante y se despertó en mí ese lado humano y solidario que siempre he practicado, esa empatía y deseo genuino de ayudar. Entonces entendí que era mi hombre. Me digo que se llamaba Nicolás Gregory, apodado El Ruso» , recuerda el barbero majorero».

«Miré a mi compañero Josué y le dije... es él. Reflexioné que yo no podía darle esta oportunidad a cualquier persona que tenga las posibilidades de costearse un servicio de barbería sin problema. Él no las tiene. Dios me lo puso delante por algo... «, recuerda Félix. También, reconoce la reacción de Nicolás «me dijo que no tenía dinero para pagarme pero le respondí que era gratis «.

Félix se ganó la confianza de El Ruso para que aceptara su petición de arreglarle el cabello. «Me comentó que sirvió en el Ejército de su país, qué en la isla se dedicaba a labores de jardinería y que ahora estaba sin trabajo que su situación económica era muy complicada, que llevaba tres meses viviendo en la calle, que le habían robado el móvil y no podía comunicarse con su hija que reside en Ucrania».

La iniciativa de Félix y su salón Savahe Hair Long, sito en la calle Virgen de La Peña, 45, en la capital majorera, pretende incrementarla con nuevos proyectos. «Continuaremos con el corte de pelo a personas desfavorecidas y nos estamos planteando cómo podemos hacerla, que sea sostenible a largo plazo. Le planteé a mi compañero Josué que estaría genial adquirir un furgón prepararlo, ponerle ducha, un sillón de barbero. etc. y poder desplazarnos, y así poderles brindar un servicio más completo».

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Una nueva propuesta de Félix y sus amigos es trabajar un sábado en su peluquería con Kilian y destinar la recaudación, como hicieron hace un tiempo, a la Asociación ‘Majoreros Solidarios’. « Le pedíamos una lista de cosas que necesitaran y las comprábamos con el dinero recolectado».