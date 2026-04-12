Canarias debate sobre nuevas formas de tratar tumores estomacales

Canarias está investigando nuevas formas de tratar a las personas que han sido diagnosticados con tumores abdominales, entre los que se incluyen los causantes del cáncer de colon, el cáncer de ovario o el cáncer gástrico. No en vano, aunque la mayoría de las extirpaciones de tumores requieren de cirugía en algún momento hay una parte de los pacientes oncológicos que no pueden ser operados cuando la enfermedad ha avanzado demasiado.

Según el informe Cirugía oncológica global: ofreciendo cirugía oncológica segura, asequible y oportuna de The Lancet Oncology Commission, el 80% de las personas que desarrollan cáncer deben pasar por quirófano. Sin embargo, la imposibilidad de hacerlo en algunos casos es lo que ha obligado a los médicos a buscar alternativas. Algunos de estos nuevos métodos se debatieron en el IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ), que se celebró a finales de marzo en el Hospital de La Candelaria. Este evento, que reunió a profesionales canarios y peninsulares, no solo versó sobre estas alternativas orientadas a la curación del cáncer, sino que además, se discutieron tratamientos para enfermedades menos conocidas que también afectan al abdomen.

Está oofreciendoresultados "esperanzadores"

Así pues, se deliberó, entre otras cosas, sobre el funcionamiento de la técnica Pipac (siglas en inglés de Quimioterapia Intraperitoneal en Aerosol Presurizado). Una innovación que, aunque aún se encuentra en investigación, está ofreciendo resultados "esperanzadores" para pacientes a los que no se puede operar. Vanessa Concepción Martín, presidenta del comité organizador del congreso, asegura que este procedimiento utiliza quimioterapia "en aerosol" en un quirófano cerrado. De esta manera, se emplea la Pipac con el objetivo de que la enfermedad responda y después de eso se pueda rescatar al paciente y operarlo.

Además de esta técnica, en el transcurso del congreso también se mencionaron tratamientos quirúrgicos ya "establecidos" en las Islas. Por ejemplo, la técnica oncológica con Hipec (siglas en inglés de Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica), que se ha convertido en la herramienta principal para tratar estos tipos de cáncer, puesto que “ofrece posibilidades de supervivencia”, comenta Concepción. En concreto, el tratamiento consiste en la “citorreducción” o eliminación quirúrgica del tumor en el abdomen.

Durante el evento además de investigar sobre nuevas técnicas los asistentes también debatieron sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente. "La vivencia de los propios pacientes puede ayudarnos a nosotros a modificar nuestra propia práctica clínica", apunta la organizadora. Tan importante es su opinión, que durante el congreso el colectivo de pacientes también ostentó un papel protagonista al presentar un manifiesto elaborado a nivel europeo relacionado con sus reivindicaciones asistenciales.

"Su propio viaje terapéutico"

Esta experiencia permitió al personal sanitario ponerse en sus zapatos y comprender "su perspectiva". Y es que este tipo de enfermedades conllevan un proceso de curación muy largo y, a menudo, también frustrante, ya que no se descarta que el tumor vuelva a aparecer. Por tanto, según opina Concepción el paciente debe participar en "su propio viaje terapéutico".

Además de la comprensión, una situación como esta también requiere de un acompañamiento del personal sanitario a los pacientes durante la cirugía. Más aún si se atiende a que, según el Sistema Nacional de Salud (SNS) 5 de cada 10 españoles con cáncer presentan malestar emocional durante su tratamiento.