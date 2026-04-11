TEA Tenerife Espacio de las Artes explora la vida de Óscar Domínguez a través de sus cartas a Marcelle Ferry

En el universo del surrealismo español, el nombre de Óscar Domínguezocupa un lugar singular. Su obra, atravesada por imágenes oníricas, automatismo y una constante búsqueda expresiva, sigue revelando nuevas capas de significado décadas después de su muerte. Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry, que se puede visitar en TEA Tenerife Espacio de las Artes en el que ha venido a denominarse el Gabinete Óscar Domínguez –destinado a acoger exposiciones sobre el artista surrealista como esta propuesta comisariada por Isidro Hernández Gutiérrez– trata de abrir una ventana a un periodo breve pero crucial de la vida del tinerfeño: unos dos años y medio, entre 1935 y 1938, en los que se carteó con la poeta Marcelle Ferry. Estas misivas ofrecen un valioso testimonio de su vida sentimental, así como de sus inclinaciones creativas y sus motivaciones políticas.

El recorrido se centra en la última visita que Domínguez realizó a Tenerife en 1936, un momento cargado de tensión histórica y personal que coincidió con el estallido de la Guerra Civil española. A través de cartas, pinturas y documentos, el visitante puede adentrarse en un fascinante capítulo del pintor que, no obstante, es poco conocido.

Cartas

La treintena de cartas expuestas ahora y que fueron adquiridas recientemente para la Colección de TEA, cuenta con un lenguaje surrealista, cargado de imágenes visionarias. Así, en estos escritos se combina el valor literario con la intensidad emocional puesto que Domínguez escribe con pasión –a veces desde la obsesión, precisa Isidro Hernández, y otras desde la desesperación– y ofrece un retrato íntimo que dialoga directamente con su producción pictórica.

Varias de las piezas de la exposición. / Álex Rosa

Junto con el amor, el contexto político asociado al estallido de la Guerra Civil atraviesa la vida y obra del artista. Así, estas cartas evidencian una implicación directa con su contexto, como el episodio de agitación social que protagonizó el propio Domínguez junto a otros jóvenes vinculados a posiciones republicanas para resignificar espacios de poder en favor de la educación. Isidro Hernández da especial importancia a este dato ya que siempre se ha pensado en el surrealista como un artista ajeno a lo político. Sin embargo, aunque su obra no siempre lo refleje de manera explícita, su vida y producción estuvieron marcadas por las tensiones de su tiempo.

Estancia

Precisamente tras el estallido del conflicto bélico en España, Domínguez se encontraba en Tenerife y tuvo que esconderse en la casa de su hermana Julia, en Puerto de la Cruz. Allí permaneció varios meses, en una situación de incertidumbre y aislamiento. Y todo ello se refleja en su obra: las pinturas de esos meses muestran interiores cerrados y espacios contenidos donde la única apertura al exterior se produce a través de ventanas. «Es una pintura que respira claustrofobia e introspección», resume el comisario de la muestra.

Visitantes en la muestra. / Álex Rosa

Precisamente durante aquella estancia en Puerto de la Cruz dio forma a dos obras, los retratos de sus sobrinos, realizados a petición de su hermana. A diferencia de su producción más conocida, estas piezas se acercan a una figuración más realista, vinculada a corrientes como la nueva objetividad o el realismo mágico. Pero, añade Hernández, «incluso en esa aparente fidelidad a la realidad, persiste una sensación de extrañeza» ya que las dos figuras infantiles adquieren una cualidad casi inquietante, como si fueran muñecos situados en un plano entre lo humano y lo artificial.

Objetos

De este modo, la exposición que se puede visitar estos días en TEA propone un diálogo entras las cartas y las pinturas, e incluso se aborda la creación de los emblemáticos objetos surrealistas, que encuentran su mayor aliado con la conocida mesa-piano del artista canario. Estos artilugios, junto con algunas fotografías, ayudan a dar forma al contexto en el que se enmarcan estas producciones, que datan de la década de 1930, considerada la de mayor plenitud artística del pintor.

Precisamente, uno de los aspectos más enigmáticos de este periodo es la manera en la que Óscar Domínguez logró regresar a París tras su estancia en Tenerife y el estallido de la Guerra Civil. A pesar de las múltiples teorías –desde pasaportes falsos hasta viajes clandestinos en cargueros–, lo cierto es que no existe una versión definitiva, y esta exposición tampoco es capaz de desvelar este misterio. De hecho, el comisario expresa que no pretenden resolver el misterio, aunque sí poner de relieve esa zona de sombra que sigue alimentando el interés por la figura del artista.

El Gabinete

El Gabinete Óscar Domínguez abre sus puertas en TEA para dedicar un espacio de estudio profundo sobre el tinerfeño. Así, lejos de ofrecer una visión estática, esta iniciativa busca ahora ofrecer una «permanencia rotativa» para abordar diferentes aspectos de su trayectoria vital y pictórica a través de las futuras exposiciones.

Algunas de las cartas. / Álex Rosa

Hernández recuerda que Domínguez no fue un artista de una sola etapa, sino que estuvo en constante transformación y por eso precisamente su obra abre múltiples caminos de investigación que ahora se abordarán en este espacio. «En realidad, estamos descubriendo ahora a Domínguez», señala Hernández, quien insiste en la aparición de archivos, obras y documentos que continúan ampliando el conocimiento sobre su figura.

A pesar de su formato reducido, Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry logra condensar un periodo de gran relevancia en el que se dieron cita el amor, la política y la creación y que permiten comprender al artista y el contexto en el que desarrolló su producción.