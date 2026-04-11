El PSOE exige medidas urgentes al Gobierno de Canarias ante la precariedad de la juventud

En un encuentro celebrado este sábado en La Laguna, Tenerife, el PSOE Canarias lanzó un llamamiento urgente al Gobierno de Canarias para que tome medidas inmediatas ante la creciente precariedad que atraviesa la juventud en la región. Durante un acto con más de 60 jóvenes cargos públicos del partido en diferentes administraciones, el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, detalló una serie de propuestas dirigidas a afrontar los principales problemas que afectan a este segmento de la población: la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y el retroceso en los indicadores socioeconómicos.

En su intervención, Torres resaltó que el PSOE es el único partido con representación juvenil en todas las instituciones de Canarias, desde los ayuntamientos hasta las Cortes Generales. “No hablamos del futuro, hablamos del presente de los jóvenes y de sus demandas reales”, destacó Torres, señalando que las propuestas del partido están dirigidas a paliar una situación que ya se está viviendo en el día a día de los jóvenes canarios.

Precariedad, falta de vivienda y retroceso educativo

Torres no dudó en alertar sobre el deterioro de las condiciones de vida de la juventud en Canarias, apoyándose en datos oficiales que muestran una realidad alarmante. Según el líder socialista, en 2024, unos 20.000 jóvenes tuvieron que regresar a vivir con sus familias debido a la imposibilidad de afrontar el coste del alquiler, un reflejo de la crisis de vivienda que azota la región. Además, la tasa de emancipación cayó drásticamente, pasando del 20% al 14% en solo un año, lo que evidencia la creciente dificultad para que los jóvenes puedan independizarse.

En cuanto a la educación, Torres denunció el repunte del abandono escolar, que ha alcanzado cifras cercanas al 16%, frente al 11% de la etapa anterior. Este aumento se ve como una consecuencia directa de la falta de recursos y el desajuste en las políticas educativas actuales, lo que, según el PSOE, pone en riesgo el futuro de los jóvenes canarios.

Un momento de la reunión del PSOE con los jóvenes este sábado en La Laguna, en Tenerife. / El Día

Propuestas concretas para mejorar la situación de la juventud

Ante este panorama, Torres detalló una serie de propuestas concretas que el PSOE elevará al Gobierno de Canarias para mejorar las condiciones de la juventud. Una de las principales demandas es que el Gobierno regional asuma su parte de responsabilidad en el bono de alquiler joven, una medida que actualmente se financia íntegramente desde el Estado. El PSOE pide que la administración autonómica destine fondos propios para complementar esta ayuda, lo que permitiría que más jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler.

Otra de las propuestas es la implementación de políticas fiscales dirigidas a grandes tenedores de viviendas, con el fin de aumentar la oferta de alquiler y aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. Además, Torres abogó por el desarrollo de medidas específicas para universitarios que faciliten su acceso a alojamientos asequibles, una necesidad urgente para muchos estudiantes que se ven obligados a vivir en condiciones precarias durante sus estudios.

El fracaso de las políticas educativas y de vivienda

El secretario general del PSOE también criticó la paralización del contrato programa para las universidades públicas, que contaba con financiación prevista y que, según Torres, ha sido bloqueado por el Gobierno de Canarias. Esta situación ha generado un retroceso en la educación y está dificultando el acceso a la educación superior para muchos jóvenes canarios. En su opinión, el actual Gobierno regional, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular, está priorizando el sistema educativo privado y dejando de lado el apoyo a las universidades públicas, lo que aumenta la desigualdad en el acceso a la educación de calidad.

Además, Torres se mostró crítico con la falta de respuesta del Ejecutivo regional a las solicitudes de los municipios para declarar ciertas zonas como “zonas tensionadas” y permitir así una intervención directa en el mercado de la vivienda. Ejemplos como las peticiones de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria o Adeje, que han quedado sin respuesta, muestran lo que para el PSOE es una clara desatención de las necesidades de los municipios canarios.

La necesidad de un liderazgo joven y la importancia de ocupar espacios de decisión

El líder socialista también subrayó la importancia de que los jóvenes ocupen espacios de decisión en la política, algo que, según él, es fundamental para dar respuesta a las demandas de este colectivo. En este sentido, criticó la Dirección General de Juventud de Canarias, a la que acusó de estar dirigida por influencers en lugar de gestores capacitados que puedan llevar a cabo una verdadera gestión pública.

Torres reiteró el compromiso del PSOE por seguir trabajando tanto desde el Gobierno como desde la oposición para que la juventud canaria sea escuchada y se tomen medidas que mejoren su calidad de vida. “No se trata de colocar a influencers, sino de gestionar y tomar decisiones que realmente impacten en el día a día de los jóvenes”, concluyó el secretario general del PSOE Canarias.