Alba Hernández: "Mi ropa siempre va a tener esa pizca de tradición canaria"

¿Qué le ha llevado a dedicarse a la moda?

Desde pequeña me ha gustado. En uno de mis veranos en El Hierro estaba aburrida y mi madre me dio una libreta para que me entretuviese. Por alguna razón dibujé vestidos y no paré. A partir de ahí, todos mis juegos de niña se basaban en tener una empresa de moda. Me regalaron maniquís y telas y yo me ponía a crear.

¿Desde entonces decidió aprender costura y diseño?

Sí. A los once años ya estaba cosiendo. Me metí en varios cursos, aunque no me gustaban porque sólo hacía cosas de niños, como un alfiletero. Yo quería hacer ropa y aprender. Contacté con una señora mayor que daba clases en una asociación de vecinos. Se sorprendió porque era muy pequeña, aunque terminó aceptándome. Fue con ella con quien empecé a formarme. Después, me metí en la carrera de Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.

¿Por qué su marca de ropa se llama Amelotti?

Antes se llamaba Trece estudios, pero me di cuenta de que mucha gente tenía un nombre similar en el mundo de la moda. Quería mantener el número trece porque me parece muy espiritual y femenino. Así que decidí buscarlo de otra forma. Se me ocurrió buscar como denominaban este número los aborígenes canarios, pero no me gustó. Me quedé con el número tres, que es Amelotti.

¿Y cómo definiría su marca? ¿Cuál es su identidad?

Mi objetivo es crear un universo creativo que cuente historias sobre Canarias. Mi ropa siempre va a estar inspirada en las Islas y va a tener esa pizca de tradición canaria y cultura. Además, hay muchas costumbres que desconocemos de España. Por ello, lo que quiero conseguir es que con mis prendas la gente lleve un pedacito de mi cultura a donde vaya. Y ahí, las demás personas pregunten, se interesen y aprendan sobre nosotros.

¿En qué se ha inspirado para su nueva colección?

Pues se llama Nosotros también emigramos y parte de la relación migratoria entre Canarias y Venezuela en los años 50. La plasmaré a través de la historia de mis abuelos, que fueron inmigrantes. La idea de la migración surge por la realidad que vive Canarias. Mi familia es de La Restinga, El Hierro y ahí llegan muchas pateras. Mientras se acercan, la gente se sienta a verlo como si fuese un espectáculo. Comentan barbaridades y dicen cosas bastante racistas cuando esas mismas personas tienen acento venezolano. Sus abuelos tuvieron que hacer exactamente lo mismo al irse a Venezuela.

¿Cómo fue su experiencia en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores? ¿Supuso un reto representar a las Islas?

Fue una experiencia muy emocionante. Aprendí cosas porque fue mi primer desfile propio. No te das cuenta de todo lo que tienes que estar pensando antes de que salgan las modelos. Al verlas desfilar acabas viendo ciertos fallitos o cosas que podría haber puesto. Pero, en general, fue muy bien y conocí a profesionales de la moda de otras comunidades. Para presentarme envié mi dossier con mis propuestas y los materiales que iba a emplear. Es una colección bastante artística porque está hecha para clase, más que para vender. Iba una persona por comunidad autónoma y tuve suerte porque me cogieron.

¿En qué se basaron los diseños para ese concurso?

Esta colección la hice para un trabajo de tercero de carrera. El conjunto está inspirado en los bailarines de El Hierro. Faltaba un año para la Bajada de la Virgen y estos diseños, simplemente, me salieron del alma. Me fijé en el traje tradicional de los bailarines para representar ese sentimiento de amor por tu propia cultura. Al final es tan absurdo que ver a los bailarines me hace llorar de emoción y no entiendo por qué.

¿Cómo se mantiene su marca en el día a día?

Suelo trabajar por encargos y ropa a medida. Me escriben, por lo general, por Instagram y me explican lo que quieren. He tenido suerte porque me han contactado personas que han congeniado con mi visión. Me gusta que hagamos equipo y meterme en su universo. Así nos metemos de lleno en el proceso creativo y se desarrolla la prenda de ropa. De la misma forma, también vendo las prendas que usé para el concurso.

¿Nota una evolución en su forma de crear desde que empezó hasta ahora?

Muchísimo. Al empezar la carrera estaba super perdida. Aunque parece que lo sabes todo y que tienes una idea muy clara de lo que quieres. Con tu estética, sobre todo. Pero en realidad no lo sabes. De hecho, yo empecé a encontrar mi camino cuando estaba en tercero, con la colección que presenté al concurso. A partir de ahí supe lo que quería dar al mundo. Noté aún más cambio en las prácticas, en Madrid. Trabajé con la marca ManéMané y vi que todo lo que había aprendido servía para algo. Como si mi cabeza hiciese clic.

¿Se ha enfrentado a muchos obstáculos hasta llegar aquí?

En realidad no. Mis padres me vieron, desde pequeña, tan obsesionada y dedicada que supieron que iba a estudiar moda. Recuerdo a una profesora a la que le comenté que quería dedicarme a esto y me preguntó "¿tus padres te dejan?". Respondí que sí. Ellos me han dicho que no escuche a nadie que opine que esto no tiene salida. Al fin y al cabo este trabajo se basa en la dedicación que tú le quieras poner. Hay que seguir adelante y no rendirse.