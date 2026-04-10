Torres ironiza: «IGIC cero en café, mantequilla y sal, la gente debe estar dando saltos»

«IGIC cero en mantequilla, sal y café: la gente debe estar dando saltos». De este modo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y líder del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, ironizó este viernes sobre el decreto de medidas aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo para paliar los efectos de la guerra en Irán sobre las familias, señalando en concreto la medida de quitar el impuesto a ciertos productos básicos de la cesta de la compra.

El ministro ‘desmontó’ en una rueda de prensa, antes de la Ejecutiva Regional del PSOE, el anuncio del vicepresidente económico Manuel Domínguez sobre la aplicación del IGIC cero a 45 productos básicos. Torres afirmó que, tras analizar la propuesta, se evidencia que 43 de esos 45 productos ya se encontraban al 0% de IGIC, por lo que la «gran medida» del PP «se reduce únicamente a tres alimentos: la sal, la mantequilla y el café, incluyendo el descafeinado», se rió.

Callejón sin salida

«Me parece que la gente tiene que estar pegando saltos de que con estas grandes medidas se salva la economía de la familia», espetó el dirigente socialista, calificando la situación de «callejón sin salida» y «laberinto insalvable» para un vicepresidente y consejero de Economía al que define como un «ausente absoluto de los grandes problemas de Canarias».

Frente a ello, instó al Gobierno de Canarias a aceptar propuestas del PSOE como la deflactación del IRPF para rentas medias y bajas. Para Torres, Domínguez muestra una «incompetencia supina» a la hora de poner sobre la mesa medidas que tengan un verdadero impacto sobre la economía de las familias.

Posei agrícola

Pero sus críticas fueron más allá contra el líder del PP en las Islas. Torres calificó los anuncios de Domínguez en Bruselas como el «más espantoso de los ridículos», al afirmar que había «solventado» el Posei agrícola, cuando la realidad técnica es muy distinta: se trata únicamente de una «enmienda a una opinión no vinculante en la Comisión Europea».

El ministro recordó que el Posei no se aprueba en la Comisión, sino en el Consejo Europeo, y que todavía queda «muchísimo tiempo por delante» y un camino que «no va a ser fácil». No obstante, el titular de Política Territorial lanzó un mensaje de compromiso: «Vamos a pelear. El Gobierno de España es quien tiene esa competencia para que el Posei quede preservado y que incluso se pueda aumentar esa ficha».

"Hacer faroladas"

El ministro aseveró además, para refrendar su tesis, que ninguna organización agraria ha salido a felicitar a Domínguez, ya que estos colectivos son «mucho más rigurosos y serios» que el vicepresidente canario, quien, a juicio de Torres, solo ha ido a Bruselas a «hacer faroladas» para esconderse de sus responsabilidades, en concreto por el plantón del Partido Popular a la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el pasado miércoles.

Isábel Díaz Ayuso

El ministro señaló directamente a Domínguez como «cómplice de ese plantón», acusándolo de no ser capaz de criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su rechazo a acoger menores.

«Aquí o se defiende a Canarias o se está contra Canarias, y ese plantón es contra Canarias», sentenció Torres, recordando que los diputados del PP canario votaron en contra de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, a pesar de que las islas albergan a cerca de 6.000 menores en situación de hacinamiento.

Para el ministro, esta actitud es una «absoluta falta de respeto» y una «deslealtad institucional» por parte de alguien que «ni está ni se le espera» ante los grandes problemas de las islas, en referencia a Domínguez.

Menores migrantes

Mirando hacia el horizonte electoral de 2027, Torres situó al PSOE como la única fuerza capaz de garantizar que los avances logrados en menores migrantes no se conviertan en «agua de borrajas». Advirtió que la continuidad de las leyes de protección y el traslado de los chicos dependen exclusivamente de que el Partido Socialista siga al frente del Gobierno de España.

«La garantía de que esta ley permanezca en el 27, 28 y 29 es que gobernemos nosotros. El riesgo es que gobierne el PP, porque si gobiernan, los menores se quedarán en Canarias y no saldrán al resto de comunidades», sentenció.

Torres alertó sobre el peligro de un ejecutivo «ultraconservador» que dejaría sin efecto los hitos alcanzados en esta legislatura, responsabilizando a Coalición Canaria por permitir que su socio de gobierno mantenga esta actitud de «ausencia absoluta» ante los problemas de la tierra.

Maquinaria electoral

En este contexto, el PSOE en Canarias se prepara ya para las elecciones de 2027. La Ejecutiva Regional de los socialistas, presidida este viernes por Ángel Víctor Torres marcó el punto de arranque para los comicios autonómicos, insulares y locales del próximo año, lo que obliga a las organizaciones socialistas a intensificar su preparación política y organizativa.

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«Nuestra intención, lógicamente en Canarias, es ser de nuevo la primera fuerza como lo fuimos en 2019 y en 2023», afirmó. Para lograr este objetivo, el PSOE intensificará su estrategia en realizar una oposición responsable y constructiva en las instituciones donde no gobierna y reforzar la acción de gobierno en aquellos territorios donde el partido ostenta responsabilidades, defendiendo, dijo, los intereses de la mayoría social.