Salva Reina estrena la película 'Solos': "Venir a Canarias es un regalo"

Solos es la segunda película dirigida por el tinerfeño Guillermo Ríos. Rodada íntegramente en Santa Cruz de Tenerife, la cinta que llega este viernes 10 de abril a los cines está protagonizada por la canaria Kira Miró, Salva Reina, Carlos Santos y Elia Galera. Reina, aunque andaluz para muchos, no pierde la ocasión de recordar que sus raíces están en Canarias y por eso celebra cada nuevo proyecto cinematográfico que lo trae hasta las Islas. Y que este 2026 no serán pocos.

Solos es una película que aparentemente gira alrededor de la conocida como crisis de los 40 años pero el director ha comentado que con ella, no obstante, mucha más gente se puede sentir identificada.

Efectivamente, todos aquellos que ya nos tenemos que retirar un poco el móvil poder leer bien la pantalla nos vamos a sentir identificados a priori. En una primera lectura hay muchos temas que me atañen personalmente, que me interrogan y me cuestionan. Pero también es verdad que la película tira muchos dardos e, inevitablemente, alguno nos tiene que tocar a cada uno, ya sea por el amor, la ruptura, la pareja, la soledad, la familia, el trabajo y la precariedad laboral o el machismo. Esta película toca todos esos temas. Así que, aunque a priori pueda ser una película generacional, creo que le va a gustar a todo el que acuda al cine.

El personaje que usted interpreta, Tomás, ¿qué miedos presenta? ¿Coinciden con aquellos que podría tener también Salva Reina?

Uno de los miedos que comparten los cuatro personajes es el de la soledad, y de ahí el título de la película. Pero también se trata de un canto a la amistad. Por eso precisamente creo que todo gira alrededor de la soledad y del miedo al futuro y a afrontar la vida de una forma que no era la deseada. Todos tenemos miedo a no llegar a ser lo que habíamos previsto. Y efectivamente todo eso me ataca también a mí como Salva Reina. Pero el personaje de Tomás creo que es, de los cuatro de la película, el que quizás tiene la soledad más buscada, que también es una soledad buena aquel que la sepa llevar. Yo, por ejemplo, no sabría llevarla.

La película empieza en clave de humor pero viaja hacia un tono más profundo conforme va avanzando la trama.

A través de la comedia se pueden decir grandes verdades y creo que el sentido del humor es siempre una tabla de salvación. La risa es un salvavidas maravilloso en cualquier situación dramática. En este caso, la película cuenta con unas interpretaciones muy pegadas a la naturalidad porque tanto el guion como el director buscaban que la gente se reconozca sin que sea una propuesta histriónica. Lo que pasa es que la realidad y la vida son así, lo mismo estamos riendo que discutiendo con un amigo. Por eso, esta película es como un boquetito a través del cual el espectador podrá ver lo que le pasa a estos cuatro amigos en una cena. Creo incluso que el público se podrá sentir un comensal más.

Es canario de nacimiento pero ha crecido en Málaga y en todos los casos ha llevado el humor por bandera. ¿Hay mucha diferencia entre la forma de hacer reír de una región a otra?

Soy una persona a la que no le gusta poner etiquetas. Creo que muchas cosas tienen muchos más puntos en común de lo que la gente se cree. Se habla de humor manchego, humor inteligente, humor absurdo… Pero yo creo que al final todo es humor, porque sirve mirar la vida a través de un prisma diferente. Lo inteligente es hacer humor y tomarse la vida con humor. Afortunadamente, hoy en día hay un montón de cómicos estupendos y, en el caso de Canarias, están triunfando, no solo en la Península, sino también a nivel internacional. Y también está ocurriendo al revés, de repente cruzan el charco un montón de cómicos argentinos, chilenos y peruanos. Mucha gente disfruta también de la comedia americana e inglesa y por eso creo que el humor es transversal y universal, y que nos une a todos.

Habla en ese caso de los espectáculos en directo. ¿Cambia mucho su forma de enfrentarse al humor si se trata de un teatro o del cine?

Mi forma de entender el monólogo es más cercana al clown. Cuando empecé a trabajar, mi intención era mantenerme en esa línea pero apareció el stand up comedy, que en España se vio como algo muy novedoso cuando en realidad nosotros hemos tenido grandes monologuistas, como Gila. Es cierto que eso permitía hacer humor desde otro lugar y me resultó muy interesante y valiente, un salto al vacío increíble. Sea como sea, a mí me gusta hacer un humor más directo, tal y como es el teatro, que es una verdad incontestable, un salto al vacío, una experiencia nueva cada noche, y es increíble.

Carlos Santos, Elia Galera, Salva Reina, Kira Miró y Guillermo Ríos durante el preestreno en Tenerife. / María Pisaca

Es una forma de trabajar muy valiente. Y valiente también es usted, que no solo se dedica a la interpretación sino que también ha dado forma a su propia productora y ha abierto un espacio escénico en Málaga.

Siempre he sido bastante inquieto y, desde que empecé a trabajar, siempre pensé en montar una compañía, aunque eso implique dedicarme a la parte más empresarial, que es la parte más fea de esta profesión. Pero siempre me ha gustado el trabajo de producción y por eso creamos La Cochera Cabaret en Málaga, y luego la productora teatral y de cine. Nuestro objetivo es levantar proyectos y apoyar la cultura.

Pero sin que todo eso le reste tiempo abordar nuevos papeles…

Exacto, sin perder de vista mi carrera de actor, que es lo que me da la vida. Creo que esta es una profesión muy vocacional y me siento muy afortunado por poder estar trabajando y que la gente se acuerde de mí para contar sus historias, porque es algo muy personal, donde te desnudas y por eso es un honor y una maravilla.

Y precisamente están pensando mucho en usted porque en este año no ha hecho más que estrenar proyectos.

Sí, está siendo un 2026 cargadito y por eso me siento muy afortunado, porque esta profesión tiene muchos sinsabores y mucho índice de paro.

Y encima muchos de esos proyectos los está rodando en Canarias…

Hombre, venir a Canarias es un regalo. Afortunadamente, con todos los incentivos fiscales y los buenos profesionales que hay, se están haciendo muchas cosas. Existen unos escenarios increíbles, una luz maravillosa y afortunadamente estamos viniendo mucho a trabajar aquí. Es algo que a mí me encanta y es una alegría. Quizás más pronto que tarde estaré de nuevo por Canarias rodando algo nuevo.