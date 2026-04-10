Rafael Rebolo, exdirector del Instituto de Astrofísica de Canarias, entra en la Real Academia de Ciencias

Rafael Rebolo López, profesor de Investigación del CSIC y exdirector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha sido elegido como académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC), una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del país.

La elección, acordada por unanimidad en el pleno de marzo de la Academia, supone un reconocimiento a la extensa y destacada trayectoria científica de Rebolo, así como a su contribución al desarrollo de la astrofísica moderna desde España y, especialmente, desde Canarias. Una institución a la que también pertenecen la bióloga canaria Ana Crespo –presidenta de la RAC– y a la que también perteneció el físico conejero Blas Cabrera.

Rebolo ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento y ha agradecido la generosidad de sus muchos colaboradores por compartir con él durante años esfuerzo e ilusión por entender mejor el Universo. También ha subrayado la relevancia de la Real Academia, «una institución tan longeva y respetada», como espacio de reflexión científica avanzada. Con su incorporación como académico de número, Rafael Rebolo refuerza su compromiso con la promoción de la ciencia, el asesoramiento en políticas científicas y la difusión del conocimiento, en línea con los objetivos de la Academia.

«Este nombramiento contribuye a visibilizar la excelencia científica desarrollada en Canarias y el papel del Instituto de Astrofísica de Canarias en proyectos internarcionales de gran impacto, reconociendo su liderazgo en la exploración del Universo y en el desarrollo tecnológico asociado», concluyó el investigador.

Rafael Rebolo (Cartagena, 1961) es investigador del IAC desde 1984 y fue director del Instituto entre 2013 y 2024. A lo largo de su carrera, ha desarrollado investigaciones pioneras en áreas clave como el fondo cósmico de microondas, los exoplanetas, las enanas marrones, las primeras estrellas y los agujeros negros estelares. Cuenta con más de 600 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto y ha contribuido a algunos de los avances más relevantes de la astrofísica contemporánea.

Entre sus hitos científicos destacan el descubrimiento de las primeras enanas marrones en nuestra galaxia en 1995, la detección de planetas extrasolares terrestres en estrellas cercanas, medidas pioneras de anisotropías del Fondo Cósmico de Microondas y la aportación de evidencias observacionales sobre la conexión entre supernovas y agujeros negros. Por su labor ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos el Premio Jaime I de Investigación y el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera.

En la actualidad, Rebolo es investigador principal del proyecto europeo Celeste, una iniciativa estratégica liderada por el IAC (2025–2030) orientada a crear un Centro de Excelencia en tecnologías ópticas y espaciales avanzadas. Este proyecto busca reforzar la autonomía tecnológica europea, impulsar la innovación y posicionar a Canarias como un referente internacional en el ámbito del New Space y la instrumentación científica de vanguardia.

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Para el IAC, este nombramiento no solo reconoce la carrera individual de Rafael Rebolo, sino también el papel del Instituto como centro de referencia internacional en investigación astrofísica.