Estudiantes de secundaria de Canarias deciden su futuro universitario en la ULL: "Es la mejor etapa"

Yanis Pérez quiere ser bióloga marina para poder "cuidar de los océanos" porque considera que "alguien debe hacerlo". Le encantaría viajar a lugares como Hawaii y las Maldivas, porque sabe que allí "el agua es más clara y hay animales a la vista". Eric Marrero, por su parte, quiere hacer Administración y Dirección de Empresas (ADE) pues le apasiona la idea de crear su propio negocio y "administrarlo" él mismo. Marcos de Vera será ingeniero aeroespacial y espera que esta etapa adulta sea un buen "capítulo" en su vida. Todos ellos tienen algo en común, y es que, con apenas 15 y 16 años, ya tienen claro qué futuro laboral escogerán.

Los estudiantes de cuarto de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de 32 centros educativos de Tenerife tuvieron esta mañana su primer contacto con la Universidad de La Laguna (ULL) en la iniciativa Explora-ULL. Un proyecto pionero puesto en marcha por el Vicerrectorado de Estudiantes y en colaboración con la Fundación General de la Academia lagunera. Sin embargo, otros no lo tienen tan claro como en el caso de Amelia Botella que está indecisa pero pretende dedicarse al ámbito de la Salud. "Me da un poco de miedo que llegue ese momento pero tengo bastantes ganas de aprender", apunta Elena Díaz, que quiere dedicarse al sector de la comunicación porque su madre trabaja de ello.

"La idea es enseñarles qué es la universidad"

El Campus de Guajara se llenó de carpas donde los universitarios realizaron juegos interactivos para fomentar la elección de carreras universitarias en los jóvenes. "El alumnado tiene que montar una estructura con los palos típicos de helado y otros con cubos impresos en 3D", explica Óscar Rivero, presidente de la Delegación de Estudiantes de Ingeniería de la ULL y miembro del comité organizador de las jornadas. Otros de los entretenimientos educativos consiste en "soportar peso con un folio", señala Rivero. Y a pesar de estos juegos, el organizador comenta con lástima que tenían prevista una actividad con un robot pero tuvieron que llevárselo "por la lluvia".

"La idea es enseñarles qué es la universidad y no machacarlos con qué van a hacer en la carrera", puntualiza Rivero. Cabe recordar que casi seis de cada diez estudiantes españoles siente inseguridad sobre su preparación para la vida adulta y el mercado laboral tras acabar la educación obligatoria, según datos del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de PISA 2022. Esta incertidumbre puede generar estrés y presión por elegir una qué estudiar muy pronto.

Sin embargo, Fabián Cuba, otro coordinador del evento, apreció "perfiles de alumnos muy distintos". Cuba explica que algunos de ellos no tenían "ni idea" sobre en qué licenciarse. Del mismo modo, Cuba aseguró que este punto de vista es "normal porque mucha gente al entrar en la universidad tampoco sabe qué está haciendo". Por el contrario, el coordinador hace hincapié en que varios estudiantes ya lo tienen "clarísimo". Es más, algunos de ellos le confirmaron que no van a "cambiar de opinión" en bachillerato.

Será "la mejor etapa" de sus vidas

Estudiantes bailando con la música en directo del evento. / Arturo Jiménez

Aun siendo tan jóvenes, los escolares ya se están debatiendo entre continuar su formación en las Islas o hacerlo en otro lugar. "En Tenerife es donde mejor se está", declara Eric Marrero, que destaca su "esencia" y por tener cerca a sus amigos. De la misma manera, Aduén Ramírez expresa que desea hacer la carrera de veterinaria en Gran Canaria, ya que la ULL no oferta está formación. Ramírez pretende seguir viviendo en el Archipiélago porque "el tiempo es tranquilo" y sus padres "están aquí".

Por el contrario, el 24% de universitarios de Canarias terminan estudiando fuera del Archipiélago, acuerde a la Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De ese porcentaje, casi el 60% de los isleños prefiere formarse en la Península. Es el caso de Silvia Marrero, estudiante de secundaria que duda sobre si hacer un doble grado o solo Ciencias Políticas, a la que le gustaría "conocer mundo". En concreto Marrero ansía vivir en el sur de la Península y, si es posible, hacer un Erasmus. Olivia Lobo, interesada en Bellas Artes, no puede esperar a la universidad para "irse fuera" y tratará de cursar segundo de bachillerato en Estados Unidos. "La experiencia va a estar muy bien", puntualiza Lobo.

"Va a ser un camino difícil porque hay que estudiar mucho, y con esfuerzo y dedicación sé que lo voy a conseguir", comenta Alegra Estévez, que quiere formarse en algo relacionado con el Derecho. De igual forma, Elena Díaz, futura periodista, está ansiosa por "empezar a ejercer algo". Díaz tiene "muchas ganas" de comenzar este periodo aunque está "nerviosa" por el momento de hacer nuevas amistades. Pese a toda la incertidumbre acerca del futuro, jóvenes como Aduén Ramírez, Álvaro Sabina o Mario de Vera aseguran que aspiran a "conocer mucha gente nueva", dado que la universidad será "la mejor etapa" de sus vidas.