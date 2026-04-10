DIRECTO | Tenerife, bajo los efectos de la borrasca: avisos de la Aemet y última hora

Una borrasca mantiene la inestabilidad y el clima invernal en el Archipiélago al menos hasta el fin de semana

Aunque el calendario diga que Canarias ya está en primavera, la realidad en las calles del Archipiélago parece otra. Los paraguas abiertos, los árboles en constante movimiento y los abrigos son -y serán esta semana- la estampa más repetida en las calles.

Una borrasca procedente del oeste de la Península dejará, al menos durante el día de hoy y mañana, precipitaciones débiles o localmente moderadas en las vertientes nortes nortes y oestes de las islas de mayor relieve. Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, serán los enclaves con la mayor inestabilidad, sin descartar algún pequeño amago tormentoso cuando el frente llegue a su punto más cercano con el territorio insular.