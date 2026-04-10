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DIRECTO | Tenerife, bajo los efectos de la borrasca: avisos de la Aemet y última hora
La isla de Tenerife afronta una jornada de inestabilidad con previsión de precipitaciones, mala mar y rachas intensas de viento, en un contexto de vigilancia por parte de los servicios de emergencia y de atención a la evolución del temporal.
Claudia Morín
El frío, el fuerte viento y las lluvias se resisten a irse de Canarias
Una borrasca mantiene la inestabilidad y el ambiente invernal en las Islas al menos hasta el fin de seman
Raúl Robledo
Tenerife seguirá este viernes con fuerte viento, oleaje y lluvias
Las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma podrían registrar lluvias persistentes y moderadas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes
El Día
El archipiélago canario está en prealerta por fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora por la borrasca que azota a las Islas. El aviso de la Dirección General de Seguridad y Emegencias del Gobierno de Canarias está activo desde las 00.00 horas de la pasada madrugada.
El Día
Toda Canarias está en alerta por fenómenos costeros desde las 8.00 horas de este jueves, 9 de abril, por olas de hasta seis metros.
Johanna Betancor Galindo
Ocho vuelos desviados en Canarias por el fuerte viento: Fuerteventura, la isla más afectada
El fuerte viento en Canarias obligó a desviar ocho vuelos a aeropuertos alternativos, afectando principalmente a Fuerteventura, donde cinco conexiones no pudieron aterrizar
Claudia Morín
El frío, el fuerte viento y las lluvias siguen en Canarias
Una borrasca mantiene la inestabilidad y el clima invernal en el Archipiélago al menos hasta el fin de semana
Aunque el calendario diga que Canarias ya está en primavera, la realidad en las calles del Archipiélago parece otra. Los paraguas abiertos, los árboles en constante movimiento y los abrigos son -y serán esta semana- la estampa más repetida en las calles.
Una borrasca procedente del oeste de la Península dejará, al menos durante el día de hoy y mañana, precipitaciones débiles o localmente moderadas en las vertientes nortes nortes y oestes de las islas de mayor relieve. Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, serán los enclaves con la mayor inestabilidad, sin descartar algún pequeño amago tormentoso cuando el frente llegue a su punto más cercano con el territorio insular.
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