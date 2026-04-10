Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCuna del AlmaSucesos en TenerifeTren del Sur de TenerifeVisita del Papa a TenerifeCB CanariasAuditorio Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Tenerife, bajo los efectos de la borrasca: avisos de la Aemet y última hora

Las condiciones meteorológicas derivadas de la borrasca han obligado a cancelar operaciones en varios aeropuertos

Las condiciones meteorológicas derivadas de la borrasca han obligado a cancelar operaciones en varios aeropuertos / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Elena Morales

La isla de Tenerife afronta una jornada de inestabilidad con previsión de precipitaciones, mala mar y rachas intensas de viento, en un contexto de vigilancia por parte de los servicios de emergencia y de atención a la evolución del temporal.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents