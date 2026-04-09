El PP nacional arropa a Canarias en la batalla por prorrogar los fondos energéticos a 24 horas de la reunión bilateral

A contrarreloj y con el foco puesto en la reunión bilateral Canarias-Estado que se celebra en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife este viernes, 10 de abril.

El PP nacional ha decidido elevar la presión política en defensa de Canarias y escenificar el respaldo de la dirección nacional de los conservadores a una reivindicación clave del Archipiélago: evitar la pérdida de más de 200 millones de euros en fondos europeos para la transición energética.

La ofensiva llega en un momento decisivo, con los plazos a punto de expirar y con el riesgo real de que proyectos estratégicos queden en el aire. Por ello, los conservadores registraron en el Congreso una iniciativa para forzar al Gobierno central a ampliar los tiempos de ejecución y equipararlos a los que ya aplica al propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Paneles solares y aerogeneradores en Canarias. / Europa Press

Cuestión de justicia

"Esperamos que todos los diputados y senadores respalden una cuestión que no es politiquería estéril, sino que es de justicia", afirmó el portavoz nacional de Energía del PP, Juan Diego Requena.

"Canarias no puede permitirse perder oportunidades clave para su desarrollo, especialmente en un ámbito estratégico como la transición energética, y los fondos deben gestionarse con criterios de equidad", insistió.

Ese respaldo desde la dirección de la madrileña calle Génova refuerza el discurso que Canarias llevará a la mesa bilateral este viernes, donde el Ejecutivo autonómico pondrá sobre la mesa la necesidad de adaptar los plazos a la realidad insular.

"Nos engañaron"

En esa línea, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, insistió en su defensa de que los proyectos energéticos en Canarias "presentan una mayor complejidad técnica y logística", lo que hace imprescindible ajustar los calendarios para no poner en riesgo su ejecución.

"Nos engañaron hace cuatro meses cuando nos dijeron que la Comisión Europea no permitía ampliar plazos nada más que a los proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las propias autoridades de la UE remitieron el miércoles una carta exigiendo al Estado que se siente a negociar con Canarias la prórroga", remachó el consejero.

Los populares denuncian un trato desigual: mientras el Estado ha ampliado sus propios programas hasta 2028 e incluso más allá en tecnologías complejas, mantiene para las comunidades autónomas un límite que expira en mayo de 2026.

"No existe justificación para que el Gobierno se dé más tiempo a sí mismo y se lo niegue a Canarias", sostienen los diputados del PP desplazados al Archipiélago para reunirse con el sector afectado, y advierten de que esta rigidez puede traducirse en la pérdida directa de inversiones y en la paralización de proyectos clave, como la instalación de al menos 100 megavatios de nueva potencia renovable.

Objetivo: desplegar 3.400 megavatios

Requena fue más allá al advertir de las consecuencias: "Si queremos desplegar los 3.400 megavatios renovables que hacen falta en 2030 o situar a Canarias a la vanguardia en tecnologías como la eólica marina o la geotermia, tenemos que adaptar los plazos a su realidad".

Las consecuencias, tal y como advierten, son inmediatas: la posible pérdida de inversiones millonarias y la paralización de proyectos clave, como la instalación de al menos 100 megavatios de nueva potencia renovable en el Archipiélago.

En paralelo, las críticas a la gestión estatal de los fondos se endurecen y la portavoz popular en la comisión mixta para la UE, Milagros Marcos, denunció "la opacidad del Gobierno en la gestión de los fondos Next Generation" y alertó: "A menos de cinco meses de que finalice el plazo, solo se ha gastado el 36% y no sabemos en qué".

Instalación de paneles solares / E.D. / L.P.

Actuación coordinada y firme

Por su parte, el diputado canario Juan Antonio Rojas subrayó el momento político: "Es clave actuar de forma coordinada y firme para defender los intereses del Archipiélago y evitar la pérdida de unos fondos esenciales para su futuro".

La iniciativa del PP plantea modificar de forma urgente la normativa estatal y solicitar a Bruselas mecanismos de flexibilidad específicos para regiones ultraperiféricas como Canarias.

Todo ello en vísperas de una reunión que se presenta decisiva y en la que, por primera vez en semanas, Canarias llega con la posibilidad de que, como dijo el consejero Zapata, "las Cortes respalden por unanimidad la prórroga de los fondos energéticos".