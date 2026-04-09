Responsables de la Policía Nacional han desarrollado durante varios días en Canarias una serie de reuniones de trabajo y visitas técnicas para ultimar la coordinación del amplio dispositivo de seguridad previsto con motivo de la visita del Papa, programada para el próximo mes de junio.

La agenda comenzó en Gran Canaria, donde mandos policiales desplazados desde Madrid mantuvieron un encuentro de trabajo en la Jefatura Superior de Policía. Durante la jornada se analizaron los principales elementos del operativo y se visitó la sala CEMAN, desde la que se coordinarán las distintas unidades desplegadas con motivo de la visita papal.

Posteriormente, se celebró una reunión sectorial centrada en la organización del evento. Ese mismo día también se llevaron a cabo inspecciones técnicas en varios puntos estratégicos de la capital grancanaria, entre ellos el Obispado, la Catedral de Santa Ana y el Estadio de Gran Canaria, previsto como uno de los principales escenarios de los actos.

La Policía Nacional coordina en Canarias el dispositivo de seguridad para la visita del papa / ED

Además, los responsables policiales examinaron distintas zonas logísticas, como el puerto y otros espacios destinados a dar cobertura a los medios de comunicación que se desplazarán con motivo de este dispositivo.

Los trabajos continuaron al día siguiente con nuevas reuniones institucionales en la Delegación del Gobierno, en las que participaron diversos responsables policiales para avanzar en la planificación del operativo y reforzar la coordinación entre las distintas unidades implicadas.

La agenda prosiguió en Tenerife, donde se celebraron nuevas reuniones de coordinación tanto en dependencias policiales como en la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, se realizaron visitas técnicas al puerto de Santa Cruz de Tenerife para estudiar recorridos, accesos, zonas de afluencia de público e itinerarios previstos.

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Estas actuaciones se enmarcan en la fase avanzada de planificación del dispositivo de seguridad, en el que participarán numerosas unidades de la Policía Nacional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de los asistentes durante un acontecimiento de gran relevancia internacional.