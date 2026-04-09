Ocho vuelos desviados en Canarias por el fuerte viento: Fuerteventura, la isla más afectada

El fuerte viento registrado este jueves en varias islas del archipiélago ha obligado al desvío de al menos ocho vuelos con destino a los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, según han informado fuentes de Aena.

La mayor incidencia se ha producido en Fuerteventura, donde hasta cinco vuelos no pudieron completar su aterrizaje. Entre ellos, dos conexiones procedentes de Tenerife Norte y Gran Canaria que tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen.

Además, otros tres vuelos que habían partido desde Sevilla, Madrid y Varsovia fueron desviados al aeropuerto de Tenerife Sur ante la imposibilidad de operar con normalidad en la isla majorera.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura sufren desvíos de vuelos por las rachas de viento / LP/DLP

También se han registrado incidencias en Gran Canaria, donde un vuelo procedente de Gotemburgo tuvo que ser redirigido igualmente a Tenerife Sur. En el caso de Lanzarote, dos aviones con origen en Londres Stansted y Dublín siguieron el mismo destino alternativo.

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Las condiciones meteorológicas adversas, con rachas intensas de viento, han complicado las operaciones aéreas durante buena parte de la jornada, obligando a modificar rutas y afectando a varios pasajeros.