La inestabilidad en Oriente Medio hará crecer un 2,1% la llegada de turistas a Canarias

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha hecho pública este martes su valoración sobre los resultados obtenidos por la actividad alojativa en el primer trimestre del año. También las perspectivas que tienen los empresarios del sector para los meses venideros y entre ellas destaca el incremento de la demanda (2,1%) en Canarias por estar alejada del conflicto de Oriente Medio. Con una importante condición, "que su duración sea corta".

Si pasadas dos semanas la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán no se concreta en pasos más decididos hacia la recuperación de la cordura, estos cálculos se irán por el desagüe. El precio del barril de petróleo Brent cayó un 13% al conocerse la noticia, si bien en las horas siguientes las noticias de nuevos ataques contra instalaciones energéticas volvieron a hacerlo crecer.

Contexto inestable

Esa es la inestabilidad que mantiene en veremos todas las previsiones que puedan lanzarse en el momento actual. En el caso de que las refriegas continúen y el tono de las amenazas vuelva a coger vuelo, también lo hará el coste de los hidrocarburos. En ese indeseado escenario, la traslación de dicho rally alcista al conjunto de los precios se concretará a una caída notable de las rentas familiares que, a su vez, se traduciría en un recorte de la demanda de viajes.

En todo caso, el cálculo de Exceltur deja claro que Canarias no sería la principal beneficiada por el supuesto trasvase de turistas desde las áreas más cercanas al conflicto y también desde aquellos destinos que requieren de escala en la península Arábiga (Qatar y Emiratos, principalmente). En el segundo trimestre ya son varios puntos de la costa continental española -más Baleares- los que se suman a la oferta de sol y playa, reservada casi en exclusiva para las Islas durante el invierno.

Recolocar a los clientes

Desde el momento mismo en que Estados Unidos e Israel pulsaron el botón de guerra, los turoperadores y agencias de viajes se vieron obligados a recolocar a sus clientes. Estos tuvieron que elegir entre rescatar su inversión o poner rumbo a otro lugar y, en este último caso, el Archipiélago era uno de los destinos "refugio". Todavía en plena temporada alta y con un gran comportamiento de las reservas para Semana Santa, las camas libres no abundaban en la comunidad autónoma.

No obstante, los desvíos existieron, si bien no supusieron un cambio de rumbo intenso como sí ocurrió en el inicio de la pasada década cuando la Primavera Árabe generó problemas de seguridad en destinos competidores como Egipto, Túnez o Turquía. A partir de ahora ya el clima no es un factor diferencial. La primavera suaviza las temperaturas en toda la costa peninsular, más cercana para los clientes europeos.

El factor de la distancia

Por razón de esa proximidad, esos destinos generan costes de transporte menores. De ahí que Exceltur anuncie en su informe "unas mejores expectativas de crecimiento de las ventas" para la Comunidad Valenciana (7,7%), Murcia (6,3%) y Baleares (6,0%). Sin embargo, es precisamente la "proximidad" la que permite a Castilla La Mancha (8,2%) y Extremadura (7,8%) situarse como las regiones que mayor crecimiento van a experimentar de abril a junio.

La Alianza para la Excelencia Turística, de la que forman parte Binter, Hospiten, Loro Parque y Baleària, relata asimismo las circunstancias a las que se ha enfrentado el negocio turístico en el primer cuarto de 2026. Y entre ellas, las "condiciones climáticas especialmente adversas en destinos claves" españoles entre los que incluye a Canarias.

La borrasca 'Therese' constituye el último episodio de una serie de fenómenos meteorológicos "generadores de dificultad operativa"

La borrasca Therese del mes pasado constituyó el último episodio de una serie de fenómenos meteorológicos "generadores de dificultad operativa", además de una "incertidumbre" que ha alimentado la "volatilidad en las reservas". Tras el estallido de la pandemia de covid, el volumen de vacaciones organizadas con muchos meses de antelación decayó. Poco a poco se ha ido recuperando, sin alcanzar los niveles previos, pero vuelve ahora a enfrentarse a momentos complicados.

Demanda nacional

A pesar de todo ello, el sector alojativo del Archipiélago ha conseguido sostener su robustez. Exceltur menciona "la demanda vacacional" para las Islas como uno de los segmentos del negocio turístico español que han continuado en la senda del crecimiento. Y en un contexto de crecimiento del número de llegadas pero acortamiento de las estancias, incide también en que los hoteles "de mayor categoría" son ajenos a ello, y se anotaron un incremento del 2,1% de las pernoctaciones facturadas.

En el conjunto del país, los hoteles (4,6%), con los vacacionales (5,2%), mayoritarios en número de camas en las Islas, muy por encima de los urbanos (3,3%) son los que mayor crecimiento prevén para el segundo trimestre. También las empresas de ocio (3,3%) se apuntan a esa visión optimista del futuro inmediato. En menor medida lo hacen las agencias de viajes (2,3%), "más impactadas por el conflicto".

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