Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCuna del AlmaSucesos en TenerifeQuesería La PalmaMisión Artemis IITren del Sur de TenerifeVisita del Papa a Tenerife
instagramlinkedin

El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el Ministerio elevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros el real decreto para aumentar la capacidad de acogida

Menores migrantes llegados a Canarias en una imagen de archivo

Menores migrantes llegados a Canarias en una imagen de archivo / E.D. / L. P.

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia.

En el documento, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo, según ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tren del sur de Tenerife, un proyecto de 2.500 millones, está más cerca tras un paso decisivo
  2. El ‘parking’ de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife será público a partir de julio y bajará las tarifas
  3. El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: la asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa
  4. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento en Tenerife y heladas en el Teide
  5. Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife
  6. La Laguna acoge este sábado la novena edición de la Feria del Voluntariado
  7. El biólogo tinerfeño José Luis Martín Esquivel, nuevo director del Parque Nacional del Teide
  8. El papa León XIV pernoctará en Tenerife y no en Gran Canaria durante su visita a España en junio

El PP nacional arropa a Canarias en la batalla por prorrogar los fondos energéticos a 24 horas de la reunión bilateral

El PP nacional arropa a Canarias en la batalla por prorrogar los fondos energéticos a 24 horas de la reunión bilateral

Ocho vuelos desviados en Canarias por el fuerte viento: Fuerteventura, la isla más afectada

El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

El senador Pedro San Ginés, tras su absolución por el Supremo: “Tengo un sabor agridulce pese al fallo favorable”

El senador Pedro San Ginés, tras su absolución por el Supremo: “Tengo un sabor agridulce pese al fallo favorable”

Clavijo cuestiona la presidencia de Aena y reclama más participación de Canarias en los aeropuertos

Clavijo cuestiona la presidencia de Aena y reclama más participación de Canarias en los aeropuertos

El biólogo tinerfeño José Luis Martín Esquivel, nuevo director del Parque Nacional del Teide

El biólogo tinerfeño José Luis Martín Esquivel, nuevo director del Parque Nacional del Teide

Una de cada tres entidades privadas que maneja fondos públicos suspende en transparencia en Canarias

Una de cada tres entidades privadas que maneja fondos públicos suspende en transparencia en Canarias

CC arremete contra el PSOE canario por su "grave desconocimiento" del Estatuto y su sumisión al Estado en la gestión aeroportuaria

CC arremete contra el PSOE canario por su "grave desconocimiento" del Estatuto y su sumisión al Estado en la gestión aeroportuaria
Tracking Pixel Contents