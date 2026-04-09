El frío, el fuerte viento y las lluvias se resisten a irse de Canarias

Aunque el calendario diga que Canarias ya está en primavera, la realidad en las calles del Archipiélago parece otra. Los paraguas abiertos, los árboles en constante movimiento y los abrigos son –y serán esta semana– la estampa más repetida en las calles. Una borrasca procedente del oeste de la Península dejará, al menos durante este jueves y viernes, precipitaciones débiles o localmente moderadas en las vertientes nortes nortes y oestes de las islas de mayor relieve. Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, serán los enclaves con la mayor inestabilidad, sin descartar algún pequeño amago tormentoso cuando el frente llegue a su punto más cercano con el territorio insular.

A las lluvias se suman rachas muy fuertes de viento, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, y mal estado de la mar, dos fenómenos que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a emitir avisos amarillos para todas las Islas. Asimismo, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró desde las 21:00 horas del pasado martes la prealerta por fenómenos costeros en la totalidad del Archipiélago. Se espera mar combinada del noroeste que dejará olas de hasta cinco metros de altura durante toda la jornada. El viento irá perdiendo intensidad mañana, a medida que vaya disipándose la borrasca. Aun así, podría ser intenso en las islas más occidentales. La temperatura experimentará pocos cambios y habrá probabilidad de heladas débiles en cumbres de Tenerife.

El sábado, con la llegada del fin de semana, los termómetros ascenderán ligeramente, sobre todo en zonas de interior. Las lluvias pasarán también a ser débiles y ocasionales. El domingo, en cambio, volverá a sentirse algo más el frío. Los cambios de tiempo, por tanto, serán bruscos; en lo que queda de semana, parecerá que Canarias cambia de la primavera al invierno incluso varias veces en la misma jornada.

Durante estos días de prealerta por fenómenos costeros se recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera en zonas de cumbre y evitar las actividades náuticas o el tránsito por zonas costeras expuestas al fuerte oleaje del noroeste. n