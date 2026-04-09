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DIRECTO | Tenerife, bajo los efectos de la borrasca: avisos de la Aemet y última hora

Las condiciones meteorológicas derivadas de la borrasca han obligado a cancelar operaciones en varios aeropuertos

Las condiciones meteorológicas derivadas de la borrasca han obligado a cancelar operaciones en varios aeropuertos / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Elena Morales

La isla de Tenerife afronta una jornada de inestabilidad con previsión de precipitaciones, mala mar y rachas intensas de viento, en un contexto de vigilancia por parte de los servicios de emergencia y de atención a la evolución del temporal.

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