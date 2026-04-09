Los cuidados paliativos se amplían en España y dejarán de centrarse solo en pacientes terminales

Los cuidados paliativos dejarán de estar reservados a pacientes en fase terminal. A partir de ahora, se ampliarán a todas las personas que sufran a causa de una enfermedad, con independencia de su pronóstico o del tiempo de vida estimado. Es uno de los principales cambios de la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, aprobada por el Ministerio de Sanidad.

La reforma redefine el modelo asistencial en España al situar el sufrimiento del paciente como criterio central para activar esta atención sanitaria. Hasta ahora, los cuidados paliativos se dirigían sobre todo a personas con una expectativa de vida inferior a seis meses, un enfoque que el nuevo documento deja atrás para apostar por una intervención más temprana, progresiva y adaptada a cada caso.

El sufrimiento pasa a ser el criterio clave

La estrategia refuerza el acceso a los cuidados paliativos como un derecho universal, al margen de la patología o del lugar de residencia, e impulsa su detección precoz mediante herramientas clínicas integradas en la historia de salud. El objetivo es anticiparse a las necesidades del paciente y evitar que la atención llegue únicamente en fases avanzadas de la enfermedad, cuando el deterioro es ya más acusado.

El cambio responde a una realidad cada vez más extendida: el 75% de los fallecimientos en España se produce por enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas. Mientras el cáncer representa el 25% de estos casos, las patologías no oncológicas —como demencias, insuficiencias orgánicas o situaciones de fragilidad— ya suponen el 50%, con procesos de deterioro más largos, complejos y oscilantes que requieren un acompañamiento continuado.

Más allá del cáncer y de la fase terminal

En este contexto, el sistema sanitario afronta un perfil de paciente más complejo, con enfermedades prolongadas que obligan a reforzar la coordinación asistencial y la atención personalizada. Para ello, el plan incorpora medidas como la atención continuada las 24 horas, el impulso de la telemedicina y la figura de la enfermera gestora de casos, encargada de coordinar la atención entre el hospital y el domicilio y garantizar la continuidad de los cuidados.

El documento también introduce mejoras en la atención a colectivos vulnerables, especialmente en la población infantil y adolescente. Entre ellas, destaca la atención paliativa desde la etapa prenatal en casos de enfermedades graves, la transición progresiva a los servicios de adultos para evitar rupturas asistenciales y el mantenimiento del acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario.

Asimismo, la estrategia aborda los determinantes sociales de la salud, con medidas específicas frente al sesgo de género en la atención –especialmente en la evaluación del dolor–, el edadismo en personas mayores y el refuerzo del apoyo a las personas cuidadoras, que en su mayoría siguen siendo mujeres. También impulsa el modelo de "comunidades compasivas", que promueve la implicación del entorno social –familiares, vecinos o voluntarios– en el acompañamiento al final de la vida.

La aprobación de este plan se produce en paralelo al aumento de las solicitudes de eutanasia, una realidad que evidencia los retos del sistema sanitario en la gestión del sufrimiento. En Canarias, uno de cada cuatro solicitantes, el 25%, fallece antes de completar los trámites necesarios para acceder a esta prestación.

Canarias registró 52 solicitudes de eutanasia en 2024

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 52 solicitudes de eutanasia en el Archipiélago, de las que solo 25 se llevaron finalmente a término. Trece personas murieron antes de que concluyera el proceso, que tiene una duración media de 81 días desde la primera solicitud hasta la resolución final.

El resto de solicitudes se desestimaron por la revocación del paciente o por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. A pesar de ello, Canarias presenta una tasa de 2,32 solicitudes por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, lo que refleja una mayor demanda de esta prestación.

Desde la aprobación de la ley en 2021, las peticiones han experimentado un crecimiento notable, pasando de 8 solicitudes ese año a 21 en 2022, 62 en 2023 y 52 en 2024. En cuatro años, la demanda se ha multiplicado, consolidando una tendencia al alza sostenida en el tiempo.

A nivel nacional, el 33,1% de los solicitantes fallece antes de recibir la prestación, aunque la eutanasia sigue siendo una práctica minoritaria. En 2024 se registraron 905 nuevas solicitudes en España y la tasa de fallecimientos por esta causa se sitúa en el 0,10% del total, es decir, uno de cada mil.

La nueva estrategia de cuidados paliativos busca reforzar la atención integral al paciente y garantizar que el abordaje del sufrimiento no dependa exclusivamente de la fase final de la vida. El objetivo es ofrecer una respuesta más temprana, coordinada y humana.