Las conductas suicidas en los menores de edad aumentan un 25%: "la violencia intrafamiliar y el mal uso de la tecnología son dos piezas claves"

Entre tono y tono de una llamada telefónica transcurren, aproximadamente, unos cinco segundos. Para los más de 4.000 casos de menores canarios que contactan con la línea de ayuda de la Fundación Anar, dedicada a la atención de situaciones de riesgo —como el suicidio—, transcurre una eternidad. En toda España, fueron 19.990 los niños y adolescentes atendidos durante 2025, según recoge el informe emitido por la asociación. El motivo más recurrente ha sido la conducta suicida -por cuarto año consecutivo-, con un incremento del 25,5% respecto a 2024.

De los 6.467 casos en los que los menores presentaban ideas y/o intento de suicidio, en 1.405 casos el proceso de tentativa autolítica estaba iniciado en el momento de la llamada —281 más que el año anterior—. En el caso de las autolesiones, durante 2025 se produjo un aumento del 35,2% con más de 1.000 casos más.

Salud mental

Los problemas relacionados con la salud mental —entre los que se incluyen las tendencias autolíticas— aglutinan más de la mitad de las llamadas a la línea de ayuda. La directora del servicio, Diana Díaz, afirma que, «si bien se trata de un problema multifactorial y multicausal», en la fundación han identificado dos «piezas claves»: por un lado, destaca la violencia intrafamiliar como la principal causa que motiva los problemas de salud mental: «El maltrato físico, el psicológico, las agresiones sexuales o las situaciones de abandono normalmente se producen por parte de una persona muy allegada».

Por otro lado, Díaz señala el mal uso de la tecnología como otra de las patas que sostienen la problemática. «Nuestros jóvenes están sobreexpuestos a la tecnología, pero las familias todavía no acaban de entender los desafíos, riesgos y peligros que están al otro lado». En el caso concreto de las conductas suicidas, la directora lo ejemplifica en el caso de un menor «que comienza a tener problemas y se refugia en la tecnología».

Hay que transmitir que la familia se apoya en momentos difíciles, estamos contigo para ver qué podemos hacer y ponernos en manos de profesionales Diana Díaz — Directora de la línea de ayuda de la Fundación Anar

En el entorno digital, puede encontrarse con «contenido nocivo que les puede hacer mucho daño», con «personas en su misma situación que no son profesionales» y terminan por «continuar empujándolos» hacia la autólisis o, directamente, con gente «con muy malas intenciones» que pueden acrecentar la problemática, como puede ser el caso de los «pederastas encubiertos que utilizan perfiles falsos», argumenta Díaz.

Actuación calmada

El apoyo de las familias resulta fundamental en la prevención del suicidio de menores. La clave para la directora consiste en la insistencia controlada: «No hay que pensar que va a pasar milagrosamente. Se debe actuar desde la actuación calmada para reflejar ese sentimiento». En ese sentido, lo principal es identificar las causas «porque el menor muchas veces sólo quiere dejar de sufrir de manera impaciente cuando habla de ideación suicida».

Otro de los principales erroresque señala Díaz a la hora de abordar estas conductas es «quitarle hierro al problema» con comentarios como «qué tontería» o «cómo te preocupas por eso»: «Hay que dar valor. Hay que transmitir que la familia se apoya en momentos difíciles, estamos contigo para ver qué podemos hacer y ponernos en manos de profesionales».

Adicciones en menores

Las adicciones también representan uno de los principales problemas a los que se exponen los jóvenes. Según el informe, las llamadas relacionadas con este tipo de incidencias experimentaron un crecimiento interanual del 8,6%, y al diseccionarlas por tipos, destaca especialmente el crecimiento de los problemas con el juego, con un 100% más, seguido del enganche a los móviles con un 33,3%.

En internet, y especialmente en las redes sociales, existe una gran exposición a casas de apuestas, casinos y otras plataformas de juego en línea. A este respecto, la directora vuelve a poner el foco sobre la correlación directa que han observado entre las conductas adictivas y el uso excesivo de los dispositivos digitales, en las que no simplemente basta con restringir el acceso al mismo.

«Cuando ya existe una adicción y los padres les quitan el móvil, ya es tarde y puede producir comportamientos agresivos e, incluso, violentos». El enganche al teléfono también tiene consecuencias en la vida diaria del niño o el adolescente: «Utilizan el dispositivo hasta altísimas horas de la noche y acaba por abandonar sus actividades, sus hobbies, baja el rendimiento escolar... la adicción se nota en las distintas áreas de su vida», explica Díaz.

La principal herramienta para combatir la problemática digital es «ser conscientes del mundo actual y los peligros del mundo moderno» y de que existen «riesgos que pueden tener consecuencias en cualquier familia». Proporcionar un teléfono móvil o una tablet de uso personal a un niño puede acabar significando ponerlos en peligro: «Regalamos un dispositivo de regalo de primera comunión o cumpleaños muy tempranos, dando acceso a los niños una herramienta muy potente con acceso al mundo exterior».

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Formación parental

La directora Díaz concluye señalando que el camino pasa, por un lado, por la «formación para los padres» para que conozcan los riesgos del mundo tecnológico, «como el sexting o el grooming». De esta manera, podrán enseñar a los menores a identificar los riesgos «para que puedan acudir a los padres en primera instancia» y establecer «controles parentales en los dispositivos». La línea de ayuda de la Fundación Anar está disponible las 24 horas del día de forma totalmente gratuita a través del teléfono 900202010.