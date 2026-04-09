Canarias solo trabaja en diez de sus 47 enclaves costeros considerados puntos negros de inundaciones

Canarias ha marcado en rojo 47 puntos de su costa amenazados por el cambio climático. Estas zonas, entre las que se incluyen Las Teresitas (Tenerife) o Maspalomas (Gran Canaria), están en peligro de inundación o, incluso, podrían llegar a perder sus playas, por lo que han sido consideradas de alto riesgo.

Pese a tener localizado a casi medio centenar de estos enclaves, lo cierto es que a día de hoy solo se están desarrollando «soluciones técnicas específicas» para diez de ellos. Este dato –ofrecido ayer por el consejero de Transición Ecológica del Gobierno autonómico, Mariano Zapata, durante una comisión parlamentaria– se traduce en que aún hay otros 37 espacios a la espera de ser intervenidos.

Esos diez puntos conflictivos en los que ya se están desarrollando acciones se reparten por todo el Archipiélago. Tenerife es la isla más activa por el momento, pues los trabajos han comenzado ya en Puerto de la Cruz, las playas de Arona y Adeje, Las Galletas y Garachico. Le siguen La Palma, con Tazacorte y Santa Cruz; Gran Canaria, con Las Canteras; Lanzarote, con Arrecife; Fuerteventura, con Puerto del Rosario; y La Gomera, también con su capital (San Sebastián). A estos, según anunció el consejero, se unirá «próximamente» Costa Calma.

La valoración de Greenpeace

Durante su turno de intervención, la diputada socialista Lucía Fuentes recordó a Zapata que la organización Greenpeace, en un informe publicado en julio de 2025, alertó de que la gestión del litoral canario estaba «ignorando» el cambio climático. «Mientras los impactos climáticos nos muestran su crudeza, la administración regional permite proyectos que recuperan modelos pasados que ya están obsoletos y ponen al límite los ecosistemas costeros que nos protegen», criticaba en aquel entonces la coordinadora de campañas de la entidad, Elvira Jiménez.

Sin embargo, el responsable del área defendió que todos los datos que se recopilen con estos estudios servirán para generar escenarios climáticos de alta resolución de cara al año 2050: «Con estos análisis podremos definir medidas de adaptación frente a la erosión y a las inundaciones costeras».

Zonas peor paradas

En este sentido, la isla majorera es la que más puntos negros acumula. Solo en ella se han identificado hasta diez zonas en las que el aumento del nivel del mar elevará el riesgo de inundación o hará desaparecer sus playas. En concreto, paisajes como el de la playa del Matorral, la de Sotavento de Jandía, la urbanización de Costa Calma, los tramos desde Caleta del Espino hasta Casas de La Guirra o las emblemáticas dunas de Corralejo cambiarán por completo de aquí a 75 años.

Por detrás de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife son las dos islas peor paradas, con nueve puntos negros, respectivamente. Así, en la primera, Las Caletas, la playa de Famara, el tramo desde Punta Mujeres hasta Arrieta o la playa de Arrecife (desde La Bufona hasta Islote del Francés) así como la urbanización de Playa Honda multiplicarán su exposición a estos fenómenos adversos. Tenerife, por su parte, perderá enclaves costeros tan emblemáticos como la playa de El Beril, la de La Tejita o la de Las Teresitas y hará mucho más peligrosa la urbanización de Mesa del Mar, Garachico o toda la costa de Puerto de la Cruz.

En Gran Canaria se han identificado hasta ocho puntos de riesgo acumulado. En la lista de enclaves en riesgo está la desembocadura del Barranco de Tirajana, la Bahía de Arinaga, el istmo de Guanarteme, así como la playa de bocabarranco o la punta de La Guancha.

Islas verdes

En lo que se refiere a las islas verdes, la más afectada será La Palma con cuatro zonas de alto riesgo. Se incluyen entre ellas la capital (Santa Cruz de La Palma), el Puerto de Tazacorte, La Bombilla, y el tramo entre Puerto Naos y El Remo. Por su parte, La Gomera y El Hierro tendrán un solo punto afectado. La isla Colombina sufrirá los embates de mar en mayor medida en el tramo desde playa del Inglés al puerto de Valle Gran Rey; y El Hierro en el tramo desde Timijiraque hasta playa de las Tijeretas.