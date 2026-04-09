Anaé presenta en el Teatro Leal su nuevo disco, 'Al otro lado del Atlántico', un viaje musical entre Canarias y el Caribe

Al igual que el mar, la música no entiende de fronteras y es capaz de conectar territorios y construir identidades híbridas que nacen de ese encuentro. En ese ir y venir se sitúa el nuevo proyecto de la artista canaria Anaé, quien presenta en directo, en el Teatro Leal de La Laguna, su último trabajo discográfico, Al otro lado del Atlántico. Se trata de una propuesta profundamente personal y a la que ha dado forma entre Canarias, Miami y Puerto Rico.

Sin embargo, la tinerfeña asegura que la cita de este viernes 10 de abril, a partir de las 21:00 horas, es mucho más que la presentación de un nuevo álbum. Se compromete a ofrecer una experiencia completa para que el público pueda sumergirse en los seis temas inéditos que componen este trabajo y, además, realicen un recorrido por las canciones que han marcado su trayectoria artística a lo largo de los últimos años. Así, con este viaje sonoro, dejará clara su evolución artística y mostrará cuál es su forma de entender la cultura: un puente entre territorios separados por el Atlántico, pero unidos por el ritmo.

Carrera

«No solo vamos a presentar el nuevo trabajo, sino que también recorreremos toda mi carrera musical», adelanta Anaé, quien avanza además que el espectador va a poder vivir una auténtica historia, más allá de disfrutar de buena música. Anaé declara que ha ido encontrando su voz entre influencias diversas, pero siempre ha sido fiel a una raíz clara, la salsa, que se ha convertido en el vehículo principal de esa identidad musical que bebe directamente de los sonidos caribeños.

Al otro lado del Atlántico nace de la conexión emocional y cultural que existe entre Canarias y diferentes puntos de América. En puntos como Miami o Puerto Rico «están los sonidos que más me gustan» y por eso la artista ha decidido aliarse con músicos y productores de primer nivel de esas zonas para ir al origen del sonido que desea que la defina.

Relato íntimo

Una de las canciones más significativas de este nuevo trabajo es precisamente el que le da nombre, Al otro lado del Atlántico. En este tema, Anaé construye un relato íntimo sobre la identidad y la pertenencia. «Hablo de la tierra, del mar, de la sal, de lo que hay en mi voz», comenta la artista quien realiza, así, una declaración de principios y mezcla elementos del paisaje canario con la experiencia migratoria y cultural. Así, la canción refleja una idea poderosa: ser de aquí y de allá al mismo tiempo es posible y es bonito.

«En estas canciones hablo de la tierra, del mar, de la sal y de lo que hay en mi voz y me define»

La cantante habla sobre el proceso de creación del disco, que ha sido largo y profundamente personal. Comenzó el año pasado, con viajes y estancias en distintos puntos al otro lado del Atlántico. Sin embargo, más allá del tiempo invertido, lo que marca la diferencia en este proyecto es el grado de implicación de la artista en cada una de sus fases de producción.

Madurez

«Estoy en el momento más maduro de mi carrera», afirma la canaria, quien añade que ese desarrollo se traduce en un mayor control creativo. Así, por primera vez, Anaé toma las riendas del proyecto de manera integral y participa en la composición, en la escritura de las letras y en la toma de decisiones musicales. Aunque ha contado con el apoyo de grandes productores, la dirección artística ha sido plenamente suya.

El resultado es un disco íntimo y honesto. Algunas de las letras abordan experiencias personales que hasta ahora no habían sido plasmadas en la música de Anaé. «Escribir algo tan tuyo y luego poder escucharlo con un resultado tan bonito es algo muy satisfactorio», expresa la artista quien añade que, en ese ejercicio de sinceridad, encuentra una conexión más directa con el público, que no solo escucha canciones, sino también fragmentos de vida.

Puente

A pesar de haber sido grabado principalmente entre Miami y Puerto Rico, el espíritu de Al otro lado del Atlántico es profundamente canario. «La parte de Canarias soy yo», resume la artista quien potencia así su voz, su acento y su forma de entender la música. Incluso algunas de las primeras ideas y versos de estos temas surgieron en las Islas, lo que refuerza esa sensación de obra compartida entre varios territorios.

«Escribir algo tan tuyo y poder escucharlo con un resultado tan bonito es muy satisfactorio»

Ahora, el espectáculo en directo que acompaña a este lanzamiento, lejos de limitarse a un concierto tradicional, ha sido diseñado como una auténtica experiencia porque su intención es sorprender al público y hacerle sentir que forma parte de algo especial. En esta línea, Anaé entiende la música como un todo que combina sonido, emoción, narrativa y puesta en escena para que el público pueda viajar simbólicamente entre Canarias y el Caribe.

Más citas

Tras la presentación de esta noche en el Teatro Leal, Al otro lado del Atlántico viajará por distintos puntos del Archipiélago hasta el verano. Además, Anaé continuará fortaleciendo su vínculo con Puerto Rico, donde participará en un programa de salsa en formato streaming junto a músicos de gran trayectoria internacional. No en vano, muchos de los artistas con los que ha trabajado la canaria han colaborado con figuras emblemáticas del género como Gilberto Santa Rosa, La India o Víctor Manuel y precisamente esa red de contactos valida ahora su propuesta artística y la sitúa además en un circuito profesional de alto nivel.

«Lo único que nos separa es el mar, pero la música es lo que nos conecta a ambos lados del océano», resume la cantante, quien insiste en tender puentes a través del arte y demostrar que la identidad no es estática, sino un proceso en constante construcción.

Autoproducción

Además, en un contexto en el que la industria musical suele estar dominada por grandes productoras, el caso de Anaé añade más valor a su proyecto puesto que se trata de un álbum impulsado y respaldado por ella misma. Pero lejos de ser un obstáculo, esa independencia ha permitido a la artista mantener una coherencia total con su visión de la música y cada canción, cada decisión y cada paso forman parte de un proyecto auténtico, construido desde la convicción personal.

Con todo ello, Al otro lado del Atlántico no es solo un disco, sino una auténtica declaración de identidad, con una mirada clara puesta sobre el océano, que ella concibe como un espacio de encuentro. Anaé crea en este nuevo trabajo un lugar en el que Canarias y el Caribe dialogan a través de la música, y donde una voz encuentra su verdadero sentido: el de conectar, emocionar y trascender fronteras.