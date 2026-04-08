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Transparencia

Una de cada tres entidades privadas suspende en transparencia en Canarias

Vox, Intersindical y ONGs sociales figuran entre los 402 incumplidores

La comisionada de Transparencia, Noelia García (c), durante la rueda de prensa en el Parlamento.

La comisionada de Transparencia, Noelia García (c), durante la rueda de prensa en el Parlamento. / Álex Rosa

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

La transparencia en Canarias avanza, pero deja al descubierto una grieta de gran calado: 402 entidades privadas incumplen la ley pese a haber recibido en conjunto cerca de 100 millones de euros en subvenciones públicas.

Así lo recoge la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente a 2024, presentada este martes por la comisionada de Transparencia, Noelia García, y que por primera vez incorpora a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales dentro del análisis.

El informe, que examina a 1.186 entidades, confirma una realidad dual: mientras la nota media sube hasta el 7,47 y más del 80% aprueba, el volumen de incumplidores crece hasta el 33,9 %, evidenciando un problema que no termina de resolverse.

Los diputados del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván (d), Paula Jover (c) y Javier Nieto (i) durante un pleno del Parlamento de Canarias.

Los diputados del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván (d), Paula Jover (c) y Javier Nieto (i) durante un pleno del Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha / Efe

Vox e Intersindical

Ni Vox ni Intersindical Canaria se presentaron a este ‘examen’ y la propia comisionada asegura que no han dado ninguna explicación al respecto.

En este apartado, el PSOE y la CEOE-Tenerife han sido los únicos en alcanzar el sobresaliente. La secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, subrayó que este resultado "no es casualidad, sino fruto de un trabajo constante y de una apuesta decidida por hacer política desde la claridad, la responsabilidad y el respeto a la ciudadanía".

Compromiso ético

En este sentido, incidió en que la transparencia no es solo una obligación legal, sino también "un compromiso ético que define nuestra forma de actuar y de entender el servicio público".

Tras los socialistas, están Nueva Canarias (9,36), Agrupación Herreña Independiente (9,01), Coalición Canaria (8,05), Agrupación Socialista Gomera (7,78) y Partido Popular (6,07).

"Los datos evidencian la diferencia entre quienes creen en la transparencia como un pilar fundamental de la democracia y quienes la consideran una obligación secundaria", remacha Fierro.

Imagen de archivo de Ángel Víctor Torres entre Nira Fierro y Sebastián Franquis.

Imagen de archivo de Ángel Víctor Torres entre Nira Fierro y Sebastián Franquis. / María Pisaca

Incumplimientos sistemáticos

García Leal insistió en que no se trata de fallos puntuales, sino de una tendencia preocupante, porque problema responde a “incumplimientos sistemáticos en materia de publicidad activa”, lo que evidencia que muchas entidades aún no han integrado la transparencia como una obligación real y no meramente formal.

El problema adquiere mayor gravedad al analizar el perfil de algunas entidades incumplidoras. Entre ellas figuran un partido político (Vox), un sindicato (Intersindical Canaria), organizaciones vinculadas a colectivos vulnerables, ONGs de cooperación internacional y entidades ligadas a fondos europeos y desarrollo económico.

Foto de archivo de una manifestación en la que participa Intersindical Canaria.

Foto de archivo de una manifestación en la que participa Intersindical Canaria. / E.D. / L.P.

Se trata, por tanto, de actores con impacto directo en la ciudadanía y en la gestión de recursos públicos.

En el listado de incumplidores figuran asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, ONGs de cooperación internacional, colectivos empresariales e incluso organismos vinculados a la gestión de fondos europeos, como el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura o la Asociación Canaria de Startups.

Sube la nota media

No obstante, la comisionada de Transparencia quiso hacer hincapié en que la evaluación también recoge avances significativos: la nota media sube de 6,15 a 7,47; un total de 112 entidades logran la máxima puntuación (10), casi el triple que en el informe anterior y, por tanto, los sobresalientes se duplican hasta 288.

Con todo, pese a la pese a la mejora global, el diagnóstico es que aunque Canarias avanza en transparencia, mantiene una brecha estructural entre entidades cumplidoras y opacas.

Pilar democrático

La propia García Leal lo resume con una advertencia de fondo: "la transparencia no es un trámite, sino un pilar democrático".

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Porque, en última instancia, el problema no es solo técnico ni administrativo. Es de "confianza de la ciudadanía en sus instituciones, organizaciones sociales y empresas", concluye García Leal.

Top 10 de incumplidores

Vox Canarias

Intersindical Canaria

Asociación de Discapacitados de Fuerteventura

Asociación de Niños Especiales de La Palma

Asociación de Deficientes Psíquicos CREVO

Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui

Asociación Canaria de Cooperación y Solidaridad Internacional

Grupo de Acción Costera de Fuerteventura

Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores

ONG Presente-Futuro

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