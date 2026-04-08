Poli Suárez anuncia la creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado en el segundo encuentro regional de directores

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este miércoles la creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado durante la apertura del segundo encuentro autonómico de directores y directoras de centros públicos, celebrado en Agüimes, Gran Canaria, y que continuará este jueves en Tenerife. La iniciativa forma parte de una nueva línea de trabajo de la Consejería para reforzar el apoyo al profesorado y mejorar su bienestar en el ejercicio de su labor.

En esta segunda edición, el encuentro reúne a más de seiscientos equipos directivos de todo el archipiélago entre ambas jornadas, consolidándose como un espacio de coordinación directa entre la administración y los centros. La sesión celebrada en el Teatro Cruce de las Culturas de Agüimes ha servido como punto de partida de este foro, que tendrá continuidad este jueves en el Instituto de Educación Secundaria (IES) El Chapatal, en Santa Cruz de Tenerife, con el mismo programa de trabajo.

Durante la apertura del acto, Poli Suárez destacó que "con la puesta en marcha de la Unidad para el Bienestar del Profesorado damos un paso firme para situar el cuidado de nuestros docentes en el centro de la acción educativa. Era una demanda que llevábamos tiempo escuchando en los centros y que hoy empezamos a convertir en una realidad, con una respuesta cercana y especializada ante situaciones que, en muchos casos, afectan no solo al desempeño profesional, sino también al bienestar personal de quienes sostienen nuestro sistema educativo cada día".

En este sentido, el consejero subrayó que "queremos que cualquier docente sepa que no está solo ante un conflicto, una situación de acoso o un problema que afecte al clima de su centro. Esta unidad nace para acompañar, orientar y actuar desde el primer momento, pero también para anticiparnos, detectar a tiempo y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la labor educativa. Cuidar al profesorado es cuidar la educación, y esa es una línea de trabajo que hemos asumido desde el inicio de la legislatura y que hoy reforzamos con una medida concreta".

La nueva unidad se enmarca dentro del Plan para el Bienestar del Profesorado, concebido como una estrategia integral que combina prevención, formación, análisis de necesidades y atención especializada, con el objetivo de proteger la salud laboral y el bienestar psicosocial del personal docente.

De esta manera, la Unidad para el Bienestar del Profesorado actuará como un recurso centralizado, adscrito a la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, desde el que se ofrecerá acogida, escucha, orientación y derivación ante situaciones complejas que afecten al profesorado.

Su funcionamiento se articulará a través de un circuito de actuación que permitirá la recepción y análisis de cada caso, su clasificación según el tipo de incidencia —ya sea agresión, acoso, conflicto o clima laboral— y la asignación de un profesional especializado que acompañe al docente durante todo el proceso. Además, facilitará información sobre los procedimientos y recursos disponibles y permitirá reforzar la coordinación con los órganos competentes en cada ámbito.

La unidad tendrá un carácter preventivo y de acompañamiento, orientado no solo a intervenir en situaciones ya producidas, sino también a detectar de forma temprana factores de riesgo y contribuir a mejorar el clima laboral en los centros educativos.

Encuentro

Este segundo foro autonómico da continuidad al celebrado el pasado mes de diciembre, consolidando un espacio de trabajo compartido entre la administración y los equipos directivos de los centros públicos de Canarias. La iniciativa responde a la necesidad de reforzar la coordinación y escuchar de forma directa a quienes gestionan el día a día de los centros.

La jornada comenzó con la participación de la psiquiatra María Velasco Ghisleri, especialista en infancia y adolescencia, que centró sus intervenciones en la salud mental y el bienestar emocional en el ámbito educativo. A través de su experiencia, abordó los principales retos que afrontan los centros en este ámbito, ofreciendo herramientas prácticas para la gestión de situaciones complejas, aportando una visión cercana y aplicada al contexto educativo.

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Además, el programa incluyó una mesa redonda centrada en el bienestar del profesorado, en la que han tomado parte directores y directoras de centros educativos en la que se han compartido experiencias y reflexiones en torno a la salud mental en el entorno educativo, así como espacios de intercambio orientados a trasladar propuestas útiles a la práctica diaria de los centros.