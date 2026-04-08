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CC arremete contra el PSOE canario por su “grave desconocimiento” del Estatuto y su sumisión al Estado en la gestión aeroportuaria

Coalición Canaria a Torres ante la próxima Bilateral Canarias-Estado: “o defienden Canarias o se colocan enfrente de los derechos de esta tierra”

David Toledo, secretario de Organización de CC.

David Toledo, secretario de Organización de CC. / Lp

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) acusó este miércoles al PSOE canario de adoptar una posición sumisa frente al Estado y de rebajar las competencias que el Estatuto de Autonomía reconoce a Canarias en la gestión de sus aeropuertos. Los nacionalistas advierten que aceptar un papel secundario en la toma de decisiones sobre infraestructuras estratégicas supone renunciar a derechos reconocidos y asumir un retroceso en el autogobierno del Archipiélago.

"Grave desconocimiento del Estatuto"

En concreto, el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, denunció este miércoles el “grave desconocimiento y la renuncia consciente” del PSOE de Canarias sobre el contenido del Estatuto de Autonomía en materia de gestión aeroportuaria. Toledo calificó de “inadmisible” que dirigentes socialistas canarios “nieguen o tergiversen competencias que están claramente recogidas en la norma básica que rige el autogobierno de esta tierra”.

Declaraciones de Sebastián Franquis

El dirigente nacionalista se refería a las afirmaciones que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, realizó el martes al cuestionar abiertamente la estrategia del Gobierno que preside Fernando Clavijo en su relación con Aena, acusando al Ejecutivo autonómico de “retorcer el Estatuto de Autonomía” para sostener posiciones que, a su juicio, “no se corresponden con la realidad jurídica”. Franquis fue tajante: “El Estatuto no dice que Canarias pueda tener voz y voto ni participar en el Consejo de Administración de Aena”.

Defensa del Estatuto

Ante ello, Coalición Canaria respondió de forma contundente: los artículos 161.3 y 161.4 del Estatuto “no dejan lugar a interpretaciones interesadas”, recordó David Toledo, al tiempo que remarcó que la norma establece de forma clara las competencias de Canarias en esta materia. En este sentido, citó expresamente el Estatuto de Autonomía: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

Asimismo, añadió que el propio texto recoge también la participación activa de Canarias en estas infraestructuras, al establecer que “corresponde a la Comunidad Autónoma la participación en la planificación, la programación y la gestión de puertos y aeropuertos de interés general”.

“El Estatuto no habla de una presencia decorativa ni de órganos consultivos, habla de competencias reales, de planificación, de gestión y de capacidad de decisión”, afirmó.

Modelo centralista

Para David Toledo, “lo que está haciendo el PSOE de Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias) es intentar recortar por la vía de los hechos el autogobierno de Canarias”, y denunció que los socialistas “pretenden imponer un modelo centralista en el que Canarias se limite a opinar mientras otros territorios sí avanzan en capacidad real de gestión”.

En su opinión, “esto no es solo una falta de ambición, es una claudicación política de Canarias frente al Estado en toda regla que los nacionalistas canarios no vamos a permitir”.

"No se puede haber sido presidente de Canarias y desconocer el Estatuto, y si no es desconocimiento, entonces es aún peor: es una decisión consciente de no defender a esta tierra”, sentenció el dirigente de CC. En este sentido, aseguró que “el PSOE canario está degradando el Estatuto de Autonomía, que ellos mismos respaldaron, y convirtiendo derechos reconocidos en papel mojado”.

Comisión bilateral Canarias-Estado

El secretario de Organización nacionalista insistió en que Canarias “no puede seguir subordinada en la gestión de infraestructuras estratégicas que condicionan su futuro económico y su conectividad”, y adelantó que el Gobierno de Fernando Clavijo defenderá en la próxima comisión bilateral con el Estado, y donde sea necesario, una cogestión real que permita decidir sobre inversiones y planificación de los aeropuertos canarios, tal y como recoge el fuero canario.

“Hablar de participación sin poder de decisión, como defiende Torres, es un engaño deliberado y una traición a los canarios y a esta tierra”, apuntó.

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Ni un solo paso atrás

Finalmente, David Toledo advirtió que Coalición Canaria “no va a tolerar ni un solo paso atrás en el autogobierno reconocido en el Estatuto”, y lanzó un mensaje directo al PSOE: “o defienden Canarias o se colocan enfrente de sus derechos”. Así, el número dos de los nacionalistas concluyó que “aquí no caben medias tintas: o se respeta el Estatuto o se está contribuyendo a vaciarlo”, sentenció.

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