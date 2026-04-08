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Una borrasca situada entre Canarias y el Golfo de Cádiz dejará chubascos este jueves en las islas

El archipiélago estará en aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros adversos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca que se aproxima a Canarias dejará chubascos en la zona norte el archipiélago durante este jueves. Así lo informa el portal especializado Meteored, que aclara que la borrasca "permanecerá bastante estacionaria el jueves y el viernes entre el Golfo de Cádiz y Canarias, quedando más cerca de su área de influencia de las islas".

De ahí que sea el archipiélago la región en la que más se notarán sus efectos, siendo las vertientes norte en las que más se sientan. Esta borrasca también dejará fuertes vientos y mala mar en las islas, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso amarillo en todas las islas por estos fenómenos.

Una situación que irá despejándose para el fin de semana, cuando se prevé una mejoría en el tiempo.

La borrasca sigue su camino

A partir del viernes, la borrasca se irá desplazando hacia Marruecos para ampliar su zona de influencia al sur peninsular, donde aumentará la nubosidad y tendremos algunos chubascos.

De cara al fin de semana, la situación se espera que sea más compleja en la Península, quedando Canarias en una situación más estable.

Previsión para Tenerife

Teniendo en cuenta la previsión del tiempo para este jueves en Tenerife, la Aemet pronostica una jornada nubosa con probables lluvias débiles o localmente moderadas, que podrían ser persistentes, en el norte de la isla. En el resto de vertientes habrá intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional.

Las temperaturas máximas estarán en ligero ascenso en medianías y cumbres, llegando a producirse heladas débiles en el Teide. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y 21 grados.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Los vientos soplarán de moderado a fuerte del noroeste que arreciará a partir del mediodía, con rachas muy fuertes en zonas altas y de cumbres, la Dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, este jueves habrá intervalos nubosos, probables lluvias entre débiles y moderadas en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte y oeste de las islas de mayor relieve, poco probables y ocasionales en el resto de vertientes.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado a fuerte del norte en la provincia occidental y del noroeste en el resto. Rachas muy fuertes en zonas altas, en vertientes oeste y este-nordeste de las islas de mayor relieve, en medianías orientadas al sur y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

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