Yandel regresa a Canarias con su 'Sinfónico': lugar, día y entradas a la venta

Yandel, la leyenda del reggaeton, uno de los más grandes exponentes del género desde su fundación hace cinco lustros, primero con su propuesta junto a Wisin y, después, en solitario, continúa haciendo historia en la música en 2026. Su propuesta ‘Yandel Sinfónico’, un directo donde lleva todos sus grandes éxitos al máximo nivel artístico, gracias a varias decenas de músicos de orquesta que elevan sus ya legendarias canciones a los códigos de la música clásica fusionados con el género urbano, es uno de los grandes fenómenos musicales del año.

En enero, en Madrid, el Movistar Arena vivió dos noches antológicas con el cartel de no hay entradas colgado en taquilla. Una buena muestra del potencial que tiene un show que ya ha triunfado al otro lado del charco en ciudades como Miami o Bogotá. Ahora, Yandel quiere llevar su show 'Sinfónico' por las ciudades más importantes de España.

A las fechas de Barcelona o Valencia en julio, se suma ahora la llegada de la leyenda a Gran Canaria. El show será el próximo 24 de julio en el Auditorio del Parque San Juan en Telde.

Yandel Sinfónico. / A. PÉREZ MECA

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 8 de abril en TicketMaster y entradas.com, a partir de las 12:00 horas, y supondrán el regreso de Yandel a las Islas después de su paso en 2024, cuando abrió su gira española en Canarias.

Hito de la música urbana

'Yandel Sinfónico' es un hito de la música urbana a nivel mundial, una auténtica revolución que hará de las canciones que han cambiado la historia de la música mundial un símbolo de la trascendencia y la inmortalidad del reggaeton como un género capaz de marcar una época. Yandel, por su parte, se confirma como un artista plenamente vigente más de dos décadas después de comenzar su carrera.

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La gira de 'Yandel Sinfónico' suma una fecha más -de momento- y ya son cinco las fechas en las que el público español podrá disfrutar del show. A los sold outs de Madrid y a sus fechas en Barcelona y Valencia, Yandel suma una nueva cita para la historia.